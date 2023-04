Almeyda reveló qué le dijo Pasarella sobre el descenso de River: "No paraba"

El referente del "Millonario" contó la experiencia traumática que vivió en el club de sus amores y las charlas que tuvo con el presidente de aquel entonces tras caer Belgrano de Córdoba.

Matías Almeyda reveló este viernes el diálogo que tuvo con Daniel Pasarella en 2011, luego de comunicarle al presidente de aquel entoces su deseo de ser entrenador de River Plate tras el descenso al Nacional B. El referente del club de Núñez contó cómo fueron aquellos traumáticos días después de perder con Belgrano de Córdoba.

El presente de Almeyda en el Olympiakos de Grecia es inversamente proporcional a los vividos en el club de sus amores hace más de una década. Sin embargo, más allá de la distancia, el "Pelado" volvió a dejar claro su cariño con el "Millonario" y recordó su experiencia cuando se hizo cargo del plantel en el momento más complejo de su historia.

La revelación de Diego Almeyda sobre las charlas con Daniel Pasarella en River Plate

En una entrevista con The Coaches' Voice, un espacio dedicado para que entrenadores de cualquier parte del mundo hable sobre táctica y juego, Almeyda dio detalles de los diálogos que tuvo con el "Kaiser" tras consumarse el descenso de River. "Después me fue imposible dormir nada. No paraba de darle vueltas a la cabeza para tomar una decisión. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Passarella, el presidente de River entonces. Le dije que quería ser el entrenador", comenzó diciendo el exjugador del seleccionado argentino.

"'¿Vos estás loco? Si sos el entrenador y te va mal, no dirigís nunca más en tu vida', me dijo Pasarella", continuó el exmediocampista central. Y remarcó cuál fue su respuesta para el mandamás del club: “'No me importa. Me va a ir bien. Me va a ir bien', le señalé para dejar claro que tomaba ese riesgo".

Luego, Almeyda se sinceró sobre la opinión que le había dado su exentrenador con respecto a dirigir a River en el Nacional B, hecho que se daba por primera vez en su rica historia. "Seguramente Passarella tenía razón cuando me dijo que estaba loco de decidirme a tomar River en mi primer trabajo en el banco. Sin nada aún como entrenador, y ante una situación tan dramática como la que te conté. Pero esa decisión fue lo que me hizo arrancar y ser lo que soy ahora", relató.

Además contó cómo fueron los primeros días al frente del plantel que, hasta pocos días atrás, habían sido sus compañeros: "A los 15 días después de eso empezamos la pretemporada. Dentro del vestuario, era el técnico de mis excompañeros. Eso fue difícil. También el contexto del club. Lo que asumí era muy pesado. Sinceramente, nadie lo quería. Nadie quería ser entrenador de River en una situación como esa. Pero yo sí quería ese desafío. Realmente, como siempre digo, hice siete años en uno por todo el desgaste y toda la pasión con la que lo vivimos".

Y finalizó: "Sé que no tenía la práctica de ser entrenador como la mayoría, pero iba a poner sobre la mesa todo lo que había visto en el fútbol. Lo que me gustaba. Y lo que no me gustaba, no lo hice nunca. Nunca me olvido de que yo fui jugador, porque sé que hay cosas que a los futbolistas no les gusta. Sobre todo, quieren que no les mientan. Yo no miento en el fútbol. Trato de ser honesto, sincero y franco con los jugadores".

Sobre su vuelta a River como jugador y el descenso

"Decidí volver a River para terminar mi etapa como jugador en el club donde había vivido, donde trabajé y donde me formé como futbolista y como persona. Era mi deseo terminar ahí. Dos años más tarde, en junio de 2011, llegamos a un duelo decisivo contra Club Atlético Belgrano. Partido de ida y vuelta por la permanencia en la Primera de Argentina o el descenso a Segunda. La última semana antes de esa eliminatoria, yo era muy consciente de lo que nos estábamos jugando. Para entonces, ya había tomado también el rol de capitán del equipo. Un equipo en el que había muchos jóvenes", resaltó sobre su regreso al club, luego de haber vuelto de un retiro momentáneo.