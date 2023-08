Alexis Mac Allister reveló que una figura de Liverpool es hincha de River: "Le tira"

Alexis Mac Allister reveló que una figura de Liverpool es hincha de River. El volante campeón del mundo con la Selección Argentina se refirió a una de las estrellas del club inglés.

Alexis Mac Allister reveló que una estrella de Liverpool es hincha de River, a pesar de sus intentos de convecerlo para que simpatice por Boca. El mediocampista de 24 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, detalló cómo se fue adaptando de a poco al plantel profesional dirigido por Jürgen Kiopp.

El volante que pasó por el "Xeneize" se refirió directamente a Darwin Núñez, delantero uruguayo que arribó a Inglaterra la temporada pasada desde Benfica de Portugal. Durante la entrevista con SportsCenter (ESPN), el ex Argentinos Juniors llenó de elogios al charrúa y de paso lo chicaneó con mucha pimienta de por medio.

Mac Allister filtró que Darwin Núñez es hincha de River: "Para llevarme la contra"

“¿Hablaste con Darwin sobre el traspaso de Cavani a Boca?", fue la pregunta del periodista deportivo al mediocampista albiceleste. A pura sinceridad, el jugador contestó: "Sí, ayer lo hablamos un poco por arriba. Él sabe lo que significa Boca". En la misma línea, amplió: "A veces me carga un poco porque sabe que soy de Boca y entonces tira un poco para River, para llevarme la contra nada más”.

Las cargadas de Mac Allister a Darwin en Instagram.

Además de la rivalidad, Alexis aprovechó para cargar a su nuevo compañero cuando aseguró que “los mates de Darwin están bastante flojitos, parece que Nico Otamendi no le enseñó mucho cómo hacerlos en Benfica". Sin embargo, destacó que "lo bueno es que le pone ganas" y completó: "No me puedo quejar porque me olvidé el mío y tomamos siempre con el de él. Es muy buena gente, la verdad, como todos”.

Mac Allister opinó sobre la llegada de Cavani a Boca: "Un salto de calidad"

Acerca del arribo del otro crack uruguayo a la institución de La Ribera, el exjugador del "Xeneize" remarcó que “obviamente es, sin dudas, un gran pase para el club" porque "es un gran jugador, que va a aportar experiencia y calidad. Además es un jugador muy profesional". Para terminar, sentenció: "Le deseo lo mejor, no tengo duda de que para Boca va a ser un salto de calidad. Espero que en la cancha también pueda ayudar a los chicos y al equipo. Si está bien físicamente, va a marcar la diferencia”.

Los números de Alexis Mac Allister en Boca