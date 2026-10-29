River ya piensa en el partido ante Boca en el Superclásico y para eso Ponzio planificó una estrategia de "Guardia Alta". En ese sentido se supo que Marcos Acuña es buscado de cerca por un club de 1era división que lo quiere para temporada 2027. Seguí las noticias de River Plate
River noticias de hoy 29 de octubre: Ponzio ya plenea estrategia de "Guardia alta"
Ponzio ya tiene en la cabeza un plan activado de "Guardia Alta": todos los detalles de la idea del entrenador del equipo de Núñez
Hace 23 minutos
Boca recuperó un jugador clave en la mitad para enfrentar a River
En la mañana del miércoles le entregaron el alta médica y se encuentra en condiciones de sumar minutos para la próxima edición del Superclásico.
Recibió el alta médica y va a ser exigido para determinar si puede concentrar o no frente a River.
Hace 1 hora
River activó la "guardia alta" con el árbitro ante Boca
El Millonario entiende que hay un clima un poco espeso en la previa del Superclásico y decidió activar su "guardia alta" con un posteo más que llamativo en las redes sociales.
El Millonario decidió exponer a la terna arbitral del Superclásico en cada una de sus redes sociales.
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