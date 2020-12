El futbolista de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión fue acusado de abusar sexualmente de una joven de 28 años en una fiesta clandestina que se realizó en el municipio bonaerense de San Isidro. El testimonio, ante personal del comando de Patrullas de San Isidro, se produjo en la medianoche de este jueves en el contexto de un encuentro en el Country Camino Real.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Destape, la mujer denuncia que fue abusada en una habitación de la casa ubicada en el country. La víctima pudo identificar a Centurión y según su testimonio hubo otros hombres involucrados en el abuso sexual, de acuerdo al parte policial de la Superintendencia de seguridad Región Norte.

La joven fue trasladada a la Comisaria de La Mujer de San Isidro para que radique una denuncia formal por el abuso sexual. La causa quedó radicada en la UFI Genero San Isidro, a cargo de Laura Zyseskind quien deberá identificar quiénes fueron los otros presuntos agresores sexuales de la mujer en el country de San Isidro.

El club Vélez había impuesto en enero de 2020 una cláusula de comportamiento a Centurión por los antecedentes que tiene, con una denuncia de su ex pareja por violencia. El articulo establece que si el jugador no se comporta acorde a los lineamientos del estatuto social del club y al protocolo de violencia de género será sancionado con la rescisión del contrato.

La cláusula había sido creada justamente por el arribo al club de Centurión, quien no era bien recibido por las personas que están a cargo de la Oficina de Género de Velez. "Más allá de que no estamos de acuerdo con la contratación no podemos no ponernos contentas por la consulta que nos hizo la Comisión Directiva. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista”, había dicho la abogada Paula Ojeda, quien está a cargo de la oficina de género en la entidad.

De acuerdo a Tyc Sports, Centurión se presentó a entrenar en Velez en la mañana de este viernes y por el momento el club no tomó ninguna decisión con respecto a su futuro.