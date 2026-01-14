Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El juego entre Real Madrid y Levante se disputará el próximo sábado 17 de enero por la fecha 20 de la Liga, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Levante
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Athletic Bilbao. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 12.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Espanyol. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 1 a 4.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 45 puntos (14 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|4
|Atlético de Madrid
|38
|19
|11
|5
|3
|17
|19
|Levante
|14
|18
|3
|5
|10
|-9
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Villarreal: 24 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas