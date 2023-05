El sorpresivo anuncio de Nadal que sacudió al mundo del tenis: "Se hace imposible"

Rafael Nadal hizo un anuncio sorpresivo que entristeció al mundo del tenis de cara a Roland Garros, el segundo Grand Slam de 2023. Qué le pasó al crack español.

Rafael Nadal hizo un anuncio que sacudió al mundo del tenis y a sus fanáticos. El crack español de 36 años convocó a una conferencia de prensa inesperada para comunicar una triste noticia. Aunque al principio se especuló con que podía llegar a retirarse del deporte profesional por sus permanentes lesiones en los últimos tiempos, finalmente decidió darse otra oportunidad a sí mismo.

Sin embargo, el zurdo informó que no jugará en Roland Garros en 2023. El segundo Grand Slam de la temporada, el cual el mallorquín ganó 14 veces desde 2005, no contará con la presencia del exnúmero 1 del ranking de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El mejor jugador de canchas lentas de la historia fue contundente con sus palabras ante los medios.

Nadal se bajó de Roland Garros 2023, pero no se retira: "No voy a poder estar"

El manacorí comenzó en la conferencia de prensa del jueves 18 de mayo: “Los hemos convocado aquí hoy por varios motivos. El primero es que la lesión que me hice en Australia (de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda) no ha evolucionado como nos hubiera gustado". "Hemos estado trabajando en todo momento sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino", explicó.

Nadal, el mejor jugador de la historia del tenis sobre polvo de ladrillo.

Al mismo tiempo, "Rafa" reconoció que la meta "más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible". Y amplió con relación al Abierto de París, Francia: "Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que es ese torneo para mí”.

Nadal admitió que no tiene una fecha estipulada de vuelta a las canchas en las que no está desde finales de febrero pasado, ya que no quiere "seguir jugando por los siguientes meses". "La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo", detalló el astro.

Igualmente, el español aclaró que "de cara al exterior siempre quedan las victorias, los momentos buenos, esto es de lo que se trata el deporte". "A nivel personal, del trabajo diario, que es lo que a uno le da la felicidad, estos últimos después de la pandemia han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico que he ido encadenando lesión tras lesión", concluyó con sinceridad.

Los impresionantes números de Nadal en Roland Garros