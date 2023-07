Mala noticia para Racing: Gago no tendrá a uno de los delanteros que pidió

Racing estaba a punto de cerrar a un delantero pedido por Fernando Gago, pero el club español cambió los términos a último momento.

Racing recibió una mala noticia este miércoles: cuando todo parecía acordado para la contratación de Cristian Olivera, el Almería dio un giro inesperado y cambió los números de la transferencia a último momento.

La "Academia" necesita reforzarse con jugadores de jerarquía de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa de la Liga. Luego de la salida de Matías Rojas, más la lesión del colombiano Johan Carbonero, la delantera quedó con pocas opciones y la dirigencia puso los ojos en un uruguayo de buen rendimiento en el país "Charrúa", quien estaba practicamente cerrado. Sin embargo, hubo un cambio que trabó el pase.

El giro que complicó la llegada de Cristian Olivera

Desde hace algunas semanas, el Dicetor Deportivo de Racing, Diego Capria, comenzó a negociar con su par de Almería por Olivera, quien en la última temporada jugó a préstamo en Boston River de Uruguay.

Pero luego de haber llegado a un acuerdo por el jugador de 21 años, a cambio de 4 millones de dólares por el 100% de su ficha, surgió un cambio intempestivo: el club español rechazó la oferta y pidió un millon más, o sea, 5 millones por la moneda estadounidense.

Esta determinación no cayó bien en la dirigencia de la "Acadé", ya que sienten que estaban realizando un importante esfuerzo económico por el exjugador de Peñarol. De no haber un cambio de postura, Fernando Gago no podrá contar por uno de los delanteros que pidió expresamente para el segundo semestre del año.

Incluso, la decisión sorpendió aún más luego de que el propio Olivera se haya despedido en redes sociales de Boston River, en donde agradeció el cariño recibido.En la actual temporada, Olivera, que se desempeñó como centrodelantero, marcó 10 goles y brindó siete asistencias en 34 partidos jugados.

"Bueno de esta manera me despido, de este club que me abrió las puertas y me dio una oportunidad, que me ayudó a crecer como persona y como jugador siempre brindándome confianza y tranquilidad. Les agradezco a todos los que forman parte de este club. Muchos éxitos, @bostonriver_oficial", escribió en su perfil de redes sociales.

Racing hizo una oferta millonaria por una joya de la Selección Sub 20

Racing busca reforzar su plantel de cara al segundo semestre y va por una joya del fútbol argentino: la "Academia" inició gestiones por Juan Gauto de Huracán por una suma millonaria. El delantero viene siendo una de las figuras del "Globo" y fue protagonista del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

La "Academia" está cerrando el primer semestre con buenas sensaciones. Tras una primera etapa tormentosa, con muchas lesiones y resultados negativos, el equipo de Avellaneda rencausó el rumbo con 10 partidos sin perder entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores. Sin embargo, con la vista puesta en la competencia internacional, Fernando Gago sabe que necesitará más delanteros en una zona plagada de juveniles y los dirigentes le quieren dar el gusto con otro joven de gran proyección.

Si bien el presidente, Vìctor Blanco, ya cerró para el ataque la llegada del colombiano Roger Martínez, quien arribó con el pase en su poder, ahora va con todo por un jugador del "Globo". Según informó Olé, Racing inició gestiones hace unos días por Juan Gauto y la negociación se realizaría en una suma cercana a los 4.000.000 de dólares por el 80% de la ficha, más el 50% de Héctor Fértoli que le pertenece al club como parte de pago.

Aunque ya habían existido contactos entre ambas dirigencias algunas semanas atrás, la "Acdemia" había dejado en stan by las charlas porque apuntaron al delantero Benjamín Domínguez de Gimnasia y Esgrima La Plata. Sin embargo, como la oferta no tuvo un buen rumbo con el "Lobo", Blanco volvió a golpear por la puerta por el extremo de 19 años y la negociación está avanzada.