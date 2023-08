Un histórico de Racing bancó a Juanfer Quintero como refuerzo: "Jerarquía"

Un histórico de Racing llenó de elogios a Juanfer Quintero y vaticinó que le irá muy bien en "La Academia" de Fernando Gago. "Puede armar un ataque terrible", opinó.

Un histórico de Racing respaldó la llegada de Juan Fernando Quintero como refuerzo en el mercado de pases y lo llenó de elogios. El mediocampista ofensivo colombiano de 30 años acaba de sumarse al plantel dirigido por Fernando Gago, que también tuvo como incorporaciones a Agustín Almendra, Roger Martínez y Gastón Martirena. Su arribo se dio en libertad de acción y con un contrato hasta diciembre de 2025.

Quien se refirió al arribo del ídolo de River al club de Avellaneda fue nada menos que Giovanni Moreno, que dejó un gran recuerdo en "La Academia" por su paso entre 2010 y 2012. El talentoso exvolante, retirado de la actividad profesional en agosto de 2022, halagó a su compatriota y a la directiva de la institución por el equipo que está armando para afrontar el segundo semestre de 2023.

Gio Moreno apoyó la llegada de Juanfer Quintero a Racing: "Ataque terrible"

En la entrevista con Olé, el ex Selección Colombia definió a su compatriota como "un jugador con mucha jerarquía y experiencia" y pronosticó que "tanto él como Roger (Martínez) y Johan (Carbonero) pueden armar un ataque temible, de los mejores del continente". Incluso, opinó que "si están los tres en su nivel, la Academia tiene el potencial para pelearles a todos".

Moreno volvió a Buenos Aires para estar en el partido de despedida de Jorge De Olivera, el exarquero que fue su compañero en Avellaneda y dirá adiós el sábado 5 de agosto en el estadio de Platense. Luego de más de una década de su etapa en la "Acadé", el exjugador afirmó: "Es la primera vez que regreso a Argentina después de irme de Racing. No sólo al país para jugar, sino también como turista. Estoy realmente muy contento y con mucha expectativa porque voy a estar en la despedida de un gran amigo que me dio el fútbol".

Gio Moreno, muy querido por los hinchas de Racing.

De paso, "Gio" aprovechará para presenciar en El Cilindro el cruce entre dos de sus exclubes: Racing y Atlético Nacional de Medellín, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. "Voy a reencontrarme con un club que me dio tanto cariño como Racing... Viví cosas muy lindas. En Racing fui feliz y uno siempre quiere volver a esos lugares. Yo la pasé muy bien".

Además, Moreno contestó si alguna vez tuvo posibilidades de vestir otra vez la camiseta albiceleste: "No he perdido relación con algunos directivos, pero lo cierto es que mi salida de China era muy difícil". Más allá de que es hincha de Nacional, el exfutbolista no se animó a jugársela por qué equipo va a avanzar a los cuartos de final y se sinceró: "Ufff, difícil... Espero que sean dos partidos con muchos goles y que gane el que mejor juegue".

Gio Moreno opinó sobre el mal paso de Edwin Cardona por Racing: "Lo afectaron"

Acerca del pésimo ciclo de su compatriota y excompañero en la entidad de Avellaneda, el exmediocampista comentó: "En lo deportivo lo conozco muy bien desde Medellín y sé de su capacidad". Y sentenció: "Creo que un poco las redes sociales lo afectaron, eso sumado a algún inconveniente personal pudieron complicar su estadía".

Los números de Gio Moreno en Racing