Racing tendrá un nuevo integrante que será el nexo entre el plantel, cuerpo técnico y dirigencia.

La nueva dirigencia de Racing ya comenzó a dar sus primeros pasos en el club y va marcado un nuevo rumbo de la institución. Por eso, en la parte futbolística, el presidente Diego Milito le dará un inédito cargo a Franco Zuculini, referente en épocas malas en las que el descenso acechaba, para que esté cerca del entrenador Gustavo Costas y el plantel.

Según revelaron medios partidarios de la "Academia", "Zucu", de 34 años y que se retiró de la actividad profesional en 2024, será el "Team Manager" del equipo, es decir un nexo entre el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia. Aunque esta figura nació en el fútbol europeo en las últimas temporadas, Racing sería el primer club en probarlo en Sudamérica.

La idea de Milito es profesionalizar al máximo cada una de las áreas del club y, con su plan de explotar el fútbol, desea que el equipo de Primera tenga una persona encargada especialmente por cualquier eventualidad y para enlazar las comunicaciones entre todas las partes mencionadas. El "Príncipe" trabaja también en conjunto con el director deportivo, Sebastián Saja, y su secretaría técnica liderada por el ex Roma Javier Weiner.

El pasado de Franco Zuculini en Racing

Zuculini, hermano mayor de Bruno, realizó las divisiones inferiores y debutó en Racing en 2008, cuando tenía 17 años de la mano de Juan Manuel Llop. En aquel entonces, el equipo de Avellaneda no gozaba de buena salud deportiva y sufría por el promedio del descenso, y fue Franco una de las piezas determinantes para que la "Acadé" se salvara sobre el final de la temporada.

Ya en 2009, luego de buenos campeonatos en Argentina, Hoffenheim de Alemania compró su pase a cambio de 6.000.000 de euros, monto que le sirvió a Racing para saldar deudas y traer refuerzos. Luego de una extensa carrera en Europa, mayoritariamente por equipos de Italia, Franco tuvo un solo regreso a la "Acadé" cuando jugó a préstamo en 2011.

Si bien intentó volver para retirarse en el club que es hincha, no pudo cumplir con el deseo y, después de una temporada en Spal de Italia, decidió colgar los botines para siempre, tras 255 partidos oficiales entre los 11 clubes que jugó. Ahorá tendrá la oportunidad de coordinar la comunicación entre el plantel y la dirigencia, en lo que será una nueva etapa para su vida.

Los números de Franco Zuculini en Racing

Partidos: 54.

Goles: 2.

Asistencias: 2.

El sorpresivo pedido de Costas a Milito en Racing por los refuerzos: "Urgente"

Racing buscará en 2025 volver a tener otro año exitoso con la mente en Copa Libertadores y el entrenador no se pierde ningún detalle. Costas, que renovó su contrato con el club, habló de los refuerzos y le dejó un sorpresivo pedido al presidente, Diego Milito, sobre los juagdores que necesita para el plantel.

En una entrevista con TyC Sports mientras realiza la pretemporada en Paraguay, el entrenador fue consultado sobre los puestos que busca en el mercado de pases y respondió de forma tajante. "Necesitamos urgente traer otro 9", comenzó diciendo el DT.

Incluso, cuando le preguntaron si estaba la posibilidad de concretar las llegadas de Adrián Balboa y Marcelo Estigarribia, Costas no dudó: "El 9 que quiero es Balboa". Aunque no quiso dar precisiones, la negociación por el atacante de Unión de Santa Fe está encaminada y podría sumarse en la próximas horas.

El pedido de Gustavo Costas en Racing sobre los refuerzos.

Por otro lado, Gustavo dio indicios sobre las charlas con Facundo Farías de Inter Miami, dio a entender que no será fácil su llegada y, en caso de darse, será por Baltasar Rodríguez. "No sé por qué problema se había complicado lo de Farías, que había que pagar una multa. Porque cuando sacas a un Sub 23 (de Estados Unidos) hay que pagar una multa, entonces pasa eso y se complicó", remarcó.

Además, el DT también reconoció que Johan Carbonero al Inter de Porto Alegre "se va en un 80%", manifestó que el venezolano "Josef Martínez pidió 10 días para responder” y agregó que el lateral por izquierda que quiere es Angelo Martino, de Newell's Old Boys.