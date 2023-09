Racing vs. Independiente: día, hora, fecha, TV y streaming definidos para el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente ya conocen cuándo volverán a enfrentarse en el clásico de Avellaneda, en este caso por la Copa de la Liga Profesional 2023. Hora, TV en vivo, fecha y streaming para ver el partido.

Racing e Independiente ya conocen cuándo volverán a enfrentarse en el clásico de Avellaneda que paraliza a la ciudad. El equipo dirigido por Fernando Gago recibirá al de su excompañero Carlos Tevez en el Cilindro, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Será en el marco del interzonal del certamen que, por ahora, tiene a ambos como líderes de sus respectivos grupos.

Si bien se hará oficial recién en las próximas horas, lo concreto es que la "Academia" y el "Rojo" volverán a verse las caras en el estadio Presidente Perón el sábado 30 de septiembre a las 19 horas. Sin embargo, como aún restan dos fechas por delante antes de este duelo caliente, no fueron comunicados quiénes serán los árbitros tras el polémico 1-1 en la última presentación en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El máximo objetivo de ambos es meterse entre los cuatro mejores de sus zonas para avanzar a los cuartos de final del torneo. Además, Racing quiere clasificar a las Copas internacionales de 2024, mientras que Independiente anhela mantenerse en la Primera División. La séptima fecha no solamente tendrá a este cotejo, sino que será la jornada de los clásicos en general. Por lo tanto, también se medirán Boca vs. River, San Lorenzo vs. Huracán y Rosario Central vs. Newell´s, en otros.

Cuándo juegan Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque en el Cilindro será el sábado 30 de septiembre de 2023 a las 19 horas, sin el árbitro confirmado oficialmente todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El último clásico terminó 1-1 en la cancha de Independiente.

El historial de Racing vs. Independiente

233 partidos oficiales.

88 victorias de Independiente.

70 triunfos de Racing.

75 empates.

Los últimos 5 partidos de Racing vs. Independiente

Independiente 1-0 Racing.

Racing 1-0 Independiente.

Independiente 1-2 Racing.

Racing 1-0 Independiente.

Independiente 1-1 Racing.

Cuándo es la fecha de los clásicos en el fútbol argentino

La séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023 se llevará a cabo entre el viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre. Sin días, horarios ni árbitros confirmados todavía de manera oficial, se llevarán a cabo los siguientes encuentros por el interzonal: