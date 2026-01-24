Racing vs Gimnasia por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing visitará a Gimnasia en La Plata para dar inicio a una nueva temporada cargada de expectativas. La Academia llega con la necesidad de arrancar el año con el pie derecho tras caer en la final del Torneo Clausura, mientras que el Lobo se presenta con el regreso de Nacho Fernández, una de las figuras más esperadas por la hinchada tripera en este 2026.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Racing y Gimnasia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Gimnasia?

Gimnasia de La Plata recibirá a Racing Club el sábado 24 de enero a las 19.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y el árbitro designado es Leandro Rey Hilfer, con Adrián Franklin en el VAR.

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto viene de una pretemporada en Abasto donde tuvo su primer ensayo del 2026 con Ignacio Fernández como gran protagonista. Nacho, que fue presentado oficialmente como el primer refuerzo del Lobo, firmó un contrato por un año con opción a extenderlo por una temporada más. El retorno del volante creativo es una de las grandes expectativas del club, ya que vuelve a vestir la camiseta tripera tras su exitoso ciclo en River Plate.

Una de las expectativas estaba puesta en la recuperación de Ignacio Miramón, quien debido a una mialgia sigue trabajando diferenciado y se perderá el choque ante la Academia y ante River en el Monumental. Por lo que su regreso es apuntado recién ante Aldosivi en la tercera fecha o ante Barracas Central en el siguiente compromiso. La gran apuesta en ataque estará en Ignacio Fernández, quien compartirá el mediocampo con Nicolás Barros Schelotto y la referencia ofensiva será Marcelo Torres.

Del otro lado, Racing busca comenzar con el pie derecho tras un 2025 que lo vio alzarse con la Recopa en el primer semestre, pero luego terminó quedando un sabor agridulce tras la caida ante Flamengo en la Copa Libertadores y la derrota en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes.

Para este inicio de temporada, la Academia se reforzó con Valentín Carboni, quién llegó a préstamo del Inter para tener rodaje y continuidad, y Matko Miljevic, quien fue adquirido a Huracán y buscará reforzar la zona de tres cuartos de cancha para el equipo de Avellaneda.

Formaciones probables de Gimnasia y Racing

Fernando Zaniratto definiría su formación con un 4-4-2 que prioriza el equilibrio en el mediocampo y la presencia de Ignacio Fernández como eje creativo. La defensa estará conformada por Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón, mientras que en el arco Nelson Insfrán sería el titular. El mediocampo tendrá a Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto en la zona de contención, con Franco Torres y Manuel Panaro acompañando a Nacho Fernández en la generación de juego.

Por su parte, Gustavo Costas mantendría la base del equipo que terminó el campeonato anterior, pero sumando los dos refuerzos. Así, Valentín Carboni y Matko Miljevic irían desde el arranque, acompañando a Duván Vergara y Maravilla Martinez en ataque.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Gimnasia vs Racing: Ficha técnica