Racing va por todo: el plan de Milito y Costas para traer a un ex-Selección Argentina

Racing va por todo: el plan de Milito y Costas con un ex-Selección Argentina

El mercado de pases del fútbol argentino todavía no terminó y Racing Club todavía tiene la chance de incorporar un refuerzo más de los tres que ya tiene. En este caso, el apuntado por Diego Milito y Gustavo Costas es un exjugador de la Selección Argentina con la que no sólo jugó un Mundial, sino que también aportó lo suyo en un momento difícil. Además, es recordado por su desempeño con la camiseta de Boca Juniors antes de pasar al plano internacional.

Es el caso de Cristian Pavón, el extremo que viste los colores de Gremio de Brasil y que apareció en el radar de Avellaneda casi que sin que lo busquen. Es que fue ofrecido a la institución en las últimas horas y dependerá de las negociaciones que se lleven cabo antes del viernes 31 de enero. Es que en dicha fecha cerrará el libro de pases, por lo que la dirigencia tendrá que actuar rápidamente para contar con el delantero y ya dio el primer paso fuerte.

La cúpula de la "Academia" se reunirá en las próximas horas con el entrenador con el fin de sellar esta incorporación. Es que el atacante no es tenido en cuenta en Brasil y no ve con malos ojos la posibilidad de voler a nuestro país en un futuro no muy lejano. Sin embargo, no es el único equipo argentino en el que podría jugar a nivel local, ya que hay otro que también pisa fuerte como lo es Talleres de Córdoba por su pasado en el club.

Los números de Cristian Pavón en su carrera

Clubes : Talleres de Córdoba; Colón de Santa Fe; Boca Juniors; .LA Galaxy de Estados Unidos, Atlético Mineiro y Gremio de Brasil.

: Talleres de Córdoba; Colón de Santa Fe; Boca Juniors; .LA Galaxy de Estados Unidos, Atlético Mineiro y Gremio de Brasil. Partidos jugados : 350.

: 350. Goles : 70.

: 70. Asistencias: 76.

Cristian Pavón, ex-Boca, puede llegar a Racing en este mercado de pases

¿Cuándo juegan Racing Club vs. Belgrano de Córdoba por el Apertura en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025?

La "Academia" y el "Pirata" se enfrentarán este jueves 30 de enero a las 19.15 horas por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025 en el Estadio Presidente Perón. El partido será transmitido en vivo por las señales TNT Sports o ESPN Premium.

Sufre Costas en Racing: las lesiones tras el debut contra Barracas

Los afectados fueron Agustín García Basso, que a menos de 10 minutos del cierre del cotejo abandonó el verde césped y el club comunicó horas más tarde de su traumatismo en el sóleo derecho y también Ignacio Rodríguez, que debió dejar el campo de juego antes de tiempo por una herida cortante en el párpado izquierdo por el que le dieron puntos de sutura. A diferencia de ellos, Marcos Di Cesare sí culminó el encuentro pero tiene una entorsis (es decir, lesión articular que consiste en un estiramiento o desgarro de los ligamentos de una articulación) en el tobillo izquierdo.

Las altas y bajas de Racing Club en este mercado de pases

Altas: Santiago Sosa (Atlanta United), Nicolás Kozlovsky (vuelve de Atlético de Rafaela), Héctor Fértoli (vuelve de Huracán), Gastón Gómez (vuelve de San Lorenzo), Matías Zaracho (Atlético Mineiro), Ignacio Rodríguez (Banfield).

Bajas: Leonardo Sigali y Roger Martínez (libres), Catriel Cabellos (Sporting Cristal), Juan Manuel Elordi (a préstamo en Rosario Central), Juan Fernando Quintero (América de Cali), Agustín Urzi (vuelve a Juárez), Nicolás Reniero (Lugo), Johan Carbonero (SC Internacional), Matías Tagliamonte (a préstamo en Unión).