Racing tiene un inesperado plan B por si no llega Alfaro como DT: "A la carga"

Racing tiene un inesperado plan B por si no llega Gustavo Alfaro como DT. La idea del presidente Víctor Blanco y el asesor deportivo Rubén Capria para reemplazar a Fernando Gago.

El inesperado plan B de Racing como DT si no llega Alfaro.

El inesperado plan B de Racing como DT si no llega Alfaro.

Racing ya tiene un plan B por si Gustavo Alfaro no llegara a ser el nuevo entrenador, en reemplazo de Fernando Gago. El presidente Víctor Blanco y el asesor deportivo Rubén "Mago" Capria trabajan para contratar a un director técnico, aunque la dupla de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla dirigirá su segundo partido frente a Sarmiento en Junín.

El elegido en este caso es nada menos que Luis Zubeldía, el DT de 42 años que ya tuvo un ciclo en este función en el club de Avellaneda entre 2012 y 2013. El ex Lanús es finalista de la Copa Sudamericana 2023 al mando de la Liga de Quito de Ecuador, aunque en diciembre próximo podría marcharse del equipo en el que asumió en abril de 2022. Además, su equipo va tercero en la tabla de posiciones del torneo local, aunque si gana el encuentro que tiene pendiente será el líder del certamen.

Zubeldía, el plan B de Racing por si no llega Alfaro como DT

De acuerdo con diversos medios de comunicación partidarios de "La Academia", la institución "irá a la carga" por el estratega que también trabajó en España, Colombia, México y Paraguay. Según el periodista José Amado en El Programa de Racing, "la dirigencia de Liga de Quito lo quiere retener, aunque hay que esperar a la final de la Sudamericana". Su contrato con uno de los equipos más populares de Ecuador culminará en diciembre de este año.

Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2023

La definición por el trofeo continental será el sábado 28 de octubre entre la Liga de Quito de Zubeldía y Fortaleza de Brasil a las 17 horas de Argentina, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este en Maldonado, Uruguay.

Los números de Zubeldía como DT de Racing

60 partidos oficiales entre 2012 y 2013.

22 victorias.

24 derrotas.

14 empates.

69 goles a favor.

64 goles en contra.

44.45% de efectividad.

Zubeldía ya dirigió a Racing hace más de una década.

La carrera de Zubeldía como entrenador

Lanús (dos ciclos).

Barcelona de Ecuador.

Racing.

Liga de Quito de Ecuador (dos ciclos).

Santos Laguna de México.

Independiente Medellín de Colombia.

Alavés de España.

Cerro Porteño de Paraguay.

Total: 578 partidos oficiales, 270 victorias, 161 derrotas, 147 empates, 55.2% de efectividad, sin títulos.

Los entrenadores descartados en Racing para suceder a Gago

Con Frank Darío Kudelka cada vez más lejos en la consideración de la directiva, quienes ya dijeron que no aceptarán en este momento son Marcelo Gallardo, Matías Biscay, Guillermo Barros Schelotto y Martín Anselmi. No obstante, a fin de año podría modificarse la situación de varios de ellos, por lo que no se descarta que Grazzini y Videla continúen en los seis partidos que faltan de la fase de Grupos de la Copa de la Liga Profesional y en los hipotéticos playoffs posteriores.