Racing pierde a un histórico y suma al quinto refuerzo en el mercado de pases

Racing pierde a un jugador histórico y suma al quinto refuerzo en el mercado de pases. Fernando Gago, Rubén "Mago" Capria y Víctor Blanco preparan el plantel para la Copa Libertadores.

El mercado de pases de Racing sigue a pleno en el segundo semestre de 2023, con los octavos de final de la Copa Libertadores por delante. Tras la mediocre Liga Profesional del equipo dirigido por Fernando Gago. el presidente Víctor Blanco y el asesor deportivo Rubén "Mago" Capria se focalizan en fortalecer el plantel.

"La Academia" acaba de perder a un jugador histórico y es inminente la llegada del quinto refuerzo. Después de casi ocho meses en su segundo ciclo en el club de Avellaneda, Maximiliano Moralez rescindió el contrato porque no estaba en la consideración del entrenador. En tanto, Nazareno Colombo se sumará al equipo a cambio de 3,2 millones de dólares por la totalidad de la ficha: la mitad del dinero irá para Defensa y Justicia y el otro 50%, para Estudiantes de La Plata.

El mercado de pases de Racing: rescindió Moralez y llega Colombo

El mediocampista ofensivo de 36 años regresó a la institución en diciembre de 2022, aunque no tuvo demasiados minutos con Gago y decidió marcharse. Si bien su anhelo es retornar a Vélez, donde es ídolo, el caos desatado en Liniers hace que se complique todo en este contexto. La idea de "Frasquito" es seguir jugando por lo menos una temporada más.

El segundo ciclo de Moralez en Racing duró menos de ocho meses.

Por el lado del central de 24 años y 1.84 metro, tuvo una buena campaña en Defensa y Justicia y es una obsesión del técnico. Con pasado en las Selecciones argentinas Sub 20 y Sub 23, arribará a "La Academia" aunque no podrá jugar hasta finales de agosto por una lesión en la rodilla izquierda. Entonces, se perderá los octavos de final de la Libertadores frente a Atlético Nacional de Colombia.

Cuáles son los refuerzos de Racing

Agustín Almendra, mediocampista interno, llega en libertad de acción. Roger Martínez, centrodelantero, llega en libertad de acción. Gastón Martirena, lateral derecho, llega desde Liverpool de Uruguay a cambio de tres millones de dólares por el 70% del pase. Juan Fernando Quintero, volante ofensivo, llega en libertad de acción.

https://www.eldestapeweb.com/deportes/river-plate/por-que-juanfer-quintero-no-volvio-a-river-y-es-refuerzo-de-racing-202373111410

Cuándo juega Racing vs. Atlético Nacional por la Copa Libertadores