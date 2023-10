Racing: la caliente charla entre Alfaro y Capria que enfrió la llegada del DT

Gustavo Alfaro y Rubén "Mago" Capria tuvieron una charla muy picante en la que expusieron sus diferencias futbolísticas. Si el asesor deportivo no renuncia, es casi imposible la llegada del DT.

Racing vive horas decisivas para definir al reemplazante de Fernando Gago, con Gustavo Alfaro como el principal apuntado por la Comisión Directiva. Sin embargo, el principal obstáculo que existe para la llegada de "Lechuga" a Avellaneda es nada menos que Rubén Capria, el asesor deportivo. De muy buena relación con el presidente Víctor Blanco, el rol principal del "Mago" pasa justamente por definir a los técnicos y a los refuerzos en cada mercado de pases.

No obstante, si bien existe un afecto mutuo desde hace muchos años entre ambas partes, la charla vía Zoom entre Alfaro y Capria no fue en los mejores términos. De hecho, el entrenador -que se encuentra en Colombia- le recriminó al exfutbolista algunas opiniones sobre el juego que hizo públicas y que no le gustaron. Según pudo reconstruir El Destape, el "Mago" no coincide con el estilo de juego defensivo del ex Boca y se lo hizo saber, a lo que el bahiense le respondió que puede adaptarse a los planteles que tenga según las circunstancias.

Lo concreto es que, si bien la negociación no está caída, por el momento se enfrió. De hacerse realidad el arribo del ex Arsenal al banco del equipo del que es hincha, el exenganche pegaría el portazo ahora y no en diciembre, como estaba estipulado al principio. Si el "Mago" no puede decidir al director técnico, entiende que no tiene demasiado sentido que continúe en esa función. Igualmente, la dirigencia está conforme con su trabajo y quiere sostenerlo al menos hasta fines de 2023.

Capria pende de un hilo si Racing contrata a Alfaro como DT.

"Alfaro quiere dirigir a Racing, pero sin Capria", fue la tajante información del cronista Leonardo Paradizo en ESPN F90. Al ex San Lorenzo y Arsenal, entre otros, le fastidió que el exjugador le bajara el pulgar sin siquiera haberlo escuchado cara a cara para conocer qué pensaba del equipo. En el caso de asumir, "Lechuga" pretende hacer una reestructuración profunda en el plantel para acomodarlo a la idea primordial que lleva desde que empezó a dirigir hace más de 30 años: primero defender bien para luego atacar mejor.

En este contexto, Alfaro pasaría de un esquema de 4-3-3 a un 4-2-3-1 o un 4-4-2 sin algunos futbolistas a los que Gago les dio mucho rodaje, entre ellos Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche. "No se pelearon, pero fue una charla tensa", revelaron acerca de la conversación vía Zoom entre dos hombres fuertes del fútbol. Si bien se demora la definición acerca del sustituto de "Pintita", todo indica que frente a Sarmiento en Junín el jueves 19 de octubre Racing tendrá nuevo técnico, ya que la dupla de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla regresará a la Reserva. Por ahora, el plan B se llama Frank Darío Kudelka, aunque no convence a buena parte de la Comisión Directiva.

Los técnicos descartados en Racing para reemplazar a Gago