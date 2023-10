Quién será el nuevo DT de Racing: se caen los candidatos para reemplazar a Gago

A Racing se le están cayendo de a poco los candidatos para reemplazar como entrenador a Fernando Gago, quien renunció después de la derrota por 2-0 frente a Independiente como local en el clásico de Avellaneda. Los principales encargados de definir al nuevo director técnico son el presidente Víctor Blanco y el asesor deportivo Rubén "Mago" Capria.

De cara al partido contra Platense en el Cilindro por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, la dupla de Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini dejará la Reserva para hacerse cargo del plantel superior. De hecho, ya dirigieron el entrenamiento del martes 3 de octubre tras los dos días de descanso que tuvieron los futbolistas.

Los candidatos que se caen para reemplazar a Gago como DT de Racing

El principal apuntado por la Comisión Directiva, que surgió del consenso luego de una reunión extraordinaria por la renuncia de "Pintita", fue Guillermo Barros Schelotto. No obstante, el mellizo se bajó por varios motivos: quiere descansar hasta enero de 2024, todavía no rescindió el contrato con la Selección de Paraguay y desea seguir viviendo con su familia en Los Ángeles (Estados Unidos) los próximos tres meses.

Por otro lado, Gustavo Alfaro quedó descartado porque su estilo de juego no encaja con el que pregona Capria. "El Mago" prefiere a un DT con una propuesta ofensiva, con un equipo que sea protagonista en cualquier cancha, algo que según él no será posible con "Lechuga" en el banco de los suplentes. Al margen, Alexander "Cacique" Medina no convence a buena parte de la dirigencia luego de sus flojos últimos pasos por Internacional de Porto Alegre y Vélez.

Capria bajará el martillo junto a Blanco para definir al sucesor de Gago.

Si bien Hernán Crespo y Martín Anselmi son del gusto de un sector de la CD, aún nadie los llamó y sus salidas hasta diciembre próximo son casi imposibles. De hecho, "Valdanito" se siente muy cómodo en Al-Duhail de Qatar y Anselmi tiene un contrato vigente en Independiente del Valle de Ecuador. Aunque Diego Cocca y Ricardo Gareca también están entre las posibilidades y no dirigen actualmente, tampoco se comunicaron con ellos hasta el momento. En este contexto, no se descarta que Videla y Grazzini continúen hasta diciembre, con los siete encuentros que faltan en la fase regular de la Copa de la Liga. Además, existen otros posibles partidos en los playoffs si "La Academia" consigue terminar entre los cuatro primeros de la Zona B, que lidera en la actualidad.

