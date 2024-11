No va más: Diego Milito reveló la verdad sobre su vínculo con Marín en Racing

Después de que se conozca la aparición de Diego Milito en un documental en el que estaba Fernando Marin, el expresidente de Racing, amigo de Mauricio Macri, que es uno de los principales impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas, el revuelo para los hinchas racinguistas explotó. Sin embargo, fue el propio exjugador que salió muy rápido en redes sociales a desmentir cualquier participación del empresario si efectivamente gana las elecciones en la Academia.

A través de un comunicado, Milito aseguró que su vínculo con Fernando Marín es "personal y mi relación es de público conocimiento. Esto no significa que lo considere para nuestro proyecto o que comulgue con sus ideas para el Racing que deseo. Represento a ustedes, los hinchas y socios, quienes en reiteradas oportunidades se manifestaron en contra de esa gestión y yo jamás atentaría contra sus intereses".

Con respecto a este tema, Milito aseguró: "Fernando Marín no está y no estará en Racing Sueña ni en mi gobierno.Yo no soy político tradicional. No especulo con este tipo de apariciones. No estoy midiendo si una entrevista para un documental me va a afectar en campaña. Yo soy un exfutbolista que se preparó para conducir a un club, y que está convencido de que debemos llevarlo a otro nivel".

La tajante decisión de Costas con Roger Martínez en Racing antes de la final contra Cruzeiro

Después de clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana en la que Racing se enfrentará a Cruzeiro el próximo sábado 23 de noviembre, Gustavo Costas tomó una fuerte decisión con Roger Martínez. El delantero viene de sufrir una lesión y todavía no está en las mejores condiciones para volver a sumar minutos. Si bien ingresó sobre el final en la semifinal de vuelta ante Corinthians, la prioridad para el DT para el colombiano es otra y lo tiene bien en claro.

El atacante tiene que recuperarse de la mejor manera en los próximos días para volver a aparecer entre los titulares o ser uno de los primeros cambios del entrenador en los partidos. A raíz de esto, Costas lo cuidaría en los siguientes compromisos que sean previos al duelo continental en donde la "Academia" buscará cortar la racha de varios años sin levantar un trofeo internacional. Ahora, la gran incógnita es cuándo volverá a jugar Martínez según la determinación del técnico.