Ni Juanfer ni Roger: la figura de Racing que podría irse por una fortuna y alarma a Costas

Alarma en Racing: un jugador que fue figura del equipo de Gustavo Costas es seguido por un podeorso equipo de América.

Racing tiene el 2025 encaminado con la continuidad de Gustavo Costas en el banco, pero la alarma para el DT pasa por el mercado de pases. En medio de la incertidumbre por el futuro de Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, ahora la "Academia" podría quedarse sin Juan Ignacio Nardoni, una de las figuras del año que es pretendida por un poderoso equipo.

Según informaron TyC Sports y medios mexicanos, Toluca está interesado en contratar al mediocampista que fue clave para la obtención de la Copa Sudamericana. El deseo de contar con el santafesino surge por pedido de Antonio Mohamed, entrenador de los "Diablos Rojos", que lo puso como una de las prioridades para ser un refuerzo del plantel profesional.

Más allá de las intenciones del club mexicano, por el momento no existen negociaciones en curso. Además, un detalle que no pasa desapercibido es que Nardoni posee en Racing una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares y un vínculo hasta diciembre del 2027, sin embargo el tema económico no es un problema para los clubes aztecas y están dispuestos a negociar.

Cabe recordar que el versatil volante, de 22 años, arribó al club de Avellaneda desde Unión de Santa Fe a comienzos del 2023, a cambio de 4.7 millones de dólares que, con impuestos y algunos objetivos, llegará a los 6 millones. Además, el "Tatengue" conserva una plusvalía del 10% de una futura venta mayor a los 8 millones de la moneda estadounidense, monto del que la entidad de Avellaneda esperar superar ampliamente para dejarlo ir.

El jugador, que se convirtió en la compra más cara de la historia de Racing, aún no dio indicios sobre qué le gustaría hacer ante una eventual oferta, pero por su nivel dejó demostrado que podría dar el salto al fútbol europeo y jugar en un nivel de elite. Incluso, por sus buenos rendimientos, una chance en la Selección Argentina estaría más cerca de lo imaginado.

Los números de Nardoni en Racing

Partidos: 84.

Goles: 4.

Asistencias: 7.

Títulos: 1.

Los jugadores que podrían irse de Racing en 2025

Por diferentes motivos y circunstancias, los siguientes futbolistas están en duda ya sea por ventas, préstamos, falta de continuidad u otras razones:

Juan Manuel Elordi.

Nazareno Colombo.

Facundo Mura.

Gastón Martirena.

Santiago Quirós.

Germán Conti.

Marco Di Césare.

Martín Barrios.

Baltasar Rodríguez.

Agustín Almendra.

Juan Ignacio Nardoni.

Juan Fernando Quintero.

Agustín Urzi.

Johan Carbonero.

Adrián "Maravilla" Martínez.

Roger Martínez.

Santiago Solari.

Los futbolistas que siguen seguro en Racing en 2025