Milito quiere un refuerzo top en Racing para tentar a Costas y romper el mercado de pases

Diego Milito quiere romper el mercado de pases en Racing: el jugador top que busca para Gustavo Costas.

En Racing comenzará una nueva etapa con la llegada de Diego Milito y el presidente quiere apostar alto en el mercado de pases. El flamante presidente, elegido a través de los comicios el pasado domingo, quiere como refuerzo a Matías Rojas, para tentar a Gustavo Costas con su continuidad y ante la posible salida de Juanfer Quintero.

Milito ya asumió de manera formal y no quiere perder tiempo. Según informó este martes DSports Radio, el ídolo y ahora máximo dirigente está interesado en Rojas en el caso de que Juanfer decida marcharse del club. El paraguayo, que no consiguió los minutos que buscaba en Estados Unidos, no haría uso de la opción de renovación en Inter Miami y se marcharía con el pase en su poder.

Aunque Quintero aún no definió su futuro, la opción de Rojas tomó fuerza en la "Academia" ante la oportunidad de que llegue en condición de libre, sin tener que abonar un centavo por su arribo. En el equipo estadounidense, al que llegó en abril del 2024 con el pase en su pdoer desde Corinthians, disputó 20 partidos y no logró consolidarse nunca como titular, y por eso no seguiría allí.

Vale recordar que el guaraní se fue de Racing a mediados del 2023, también en condición de libre, luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia para la extensión del vínculo. Del 2019 al 2023, Rojas disputó un total de 57 partidos en los que marcó 17 goles, brindó 6 asistencias y levantó tres títulos: Trofeo de Campeones (2019 y 2022) y Supercopa Inetrnacional 2023.

Diego Milito va por un campeón con Racing como su primer refuerzo como presidente

Diego Milito quiere a un jugador que fue campeón con Racing como el primer refuerzo de su gestión como presidente. El ídolo acaba de derrotar al oficialismo en las elecciones en el club de Avellaneda y ya piensa en el plantel profesional para el 2025, seguramente con la continuidad de Gustavo Costas como entrenador.

Si bien el "Príncipe" aseguró que el encargado principal de cada mercado de pases será Sebastián Saja, el director deportivo, desde antes de los comicios ya se conocía en la interna que el gran sueño es la vuelta de Federico Matías Zaracho. El mediocampista mixto de 26 años se coronó dos veces de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet con esta camiseta en el 2019, aunque en la actualidad no tiene rodaje en Atlético Mineiro de Brasil. Las permanentes lesiones le jugaron en contra también en este sentido.

La idea de la nueva dirigencia es fichar a un mediocampista mixto de jerarquía ante la posibilidad de que se marchen otros jugadores en ese puesto en este mercado de pases, como por ejemplo Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni y Baltasar Rodríguez. Sin minutos en Atlético Mineiro, el exfutbolista de la Selección Argentina Sub 20 analizará propuestas sobre su futuro profesional y el equipo que lo vio nacer es una de las opciones, aunque no la única.

¿Cuánto sale Zaracho hoy y hasta cuándo tiene contrato con Atlético Mineiro?

La entidad de Belo Horizonte le abonó a la "Academia" siete millones de dólares por el 50% del pase a comienzos del 2020, aunque su valor actual es de ocho millones de dólares por el 100% de la carta según el portal especializado Transfermarkt. Si bien "Mati" tiene un vínculo firmado con el "Galo" hasta diciembre del 2025, podría marcharse antes en busca de rodaje si la oferta convenciese a todas las partes.

"Hay un jugador que fue campeón con Racing y en un año se le vence el contrato, tenemos que estar atentos a este tipo de cuestiones para saber cómo están e ir a buscarlos, para que no se repita lo de Marcos Acuña", declaró Saja en la entrevista con el medio de comunicación partidario Racing de Alma. Por lo tanto, puede haber novedades en las negociaciones en enero y febrero próximos.

Los números de Zaracho en Racing