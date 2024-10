Gustavo Costas no se guarda nada: la formación de Racing vs. Corinthians, por Copa Sudamericana.

Racing ya tiene el foco puesto en lo que será el duelo determinante del jueves 24 de octubre en Brasil, por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2024. Para eso, el entrenador, Gustavo Costas, no se guarda nada y va con todo en la formación para visitar a Corinthians y dar el golpe de visitante.

En los últimos entrenamientos de esta semana, previos al viaje a San Pablo, el entrenador de 61 años paró el equipo que saldría desde el inicio en el estadio Neo Química Arena. La gran novedad será el regreso de Marco Di Césare, quien se recuperó totalmente de la lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. El ex Argentinos Juniors compartirá la defensa con Santiago Sosa y Agustín García Basso, que el pasado fin de semana volvió a jugar luego de sufrir una luxación en el hombro ante Atlético Tucumán.

En la mitad de la cancha, Agustín Almendra y Juan Ignacio Nardoni se dividirán el eje, mientras que Juan Fernando Quintero será, como siempre, quien tenga libertad para moverse. Por los costados, como carrileros, todo indica que Gabriel Rojas le ganará la pulseda a Facundo Mura por la izquierda y Gastón Martirena se ubicará por la derecha.

En el ataque, si bien Costas intentó despistar en la práctica dándole pecheras a dos delanteros, Maximiliano Salas se quedaría con la lucha por el puesto con Luciano Vietto y hará dupla con Adrián "Maravilla" Martínez. Vale recordar que Roger Martínez sufrió un esguince de tobillo y no llegará en condiciones de disputar el partido en Brasil.

La posible formación de Racing vs. Corinthians por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2024

Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Cuándo juega Racing vs. Corinthians por la Copa Sudamericana

En cuanto a la ida, tendrá lugar en San Pablo el jueves 24 del mencionado mes a partir de las 21.30 de Argentina, mientras que la revancha será una semana después a la misma hora, donde Racing hará de local. El ganador de esta serie se verá las caras con quien triunfe entre Lanús y Cruzeiro en la otra semifinal.

Milito rechazó a un aliado de Macri en Racing y descartó a la SAD: "No hay lugar"

Diego Milito rechazó a un aliado de Mauricio Macri en Racing y descartó a la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) en el club de Avellaneda. El ídolo y candidato a presidente de la "Academia" habló de todos los temas a menos de dos meses de las elecciones, en las que irá como cabeza de la agrupación Racing Sueña. Allí disputará los comicios contra el oficialismo (Christian Devia, con el presidente Víctor Blanco como candidato a vice primero) y contra otro opositor como Miguel Jiménez.

El exdelantero de 45 años fue entrevistado por el periodista deportivo Alejandro Wall en Tiempo Argentino y se refirió a la situación política de la institución. El símbolo albiceleste aseguró que el exgerenciador Fernando Marín, de histórico vínculo con Macri, no está en su proyecto profesional y reiteró que la eventual llegada al cargo no significará la inserción de una empresa al mando de la entidad.

Consultado al respecto de los dos elegidos como candidatos a vicepresidente por su espacio, Hernán Lacunza y Martín Ferré, el "Príncipe" explicó que se inclinó por ellos "porque son dos grandes racinguistas, dos socios vitalicios" y agregó: "Porque creo que tienen la capacidad para acompañarme en este proyecto. Compartimos valores y visión profesional. Tienen experiencia en gestión y en la parte política. Y son dos racinguistas de ley, no podemos perder de vista eso. Me parece que son las personas correctas para acompañarme. No sólo ellos, hay mucha gente detrás en este proyecto". Más allá de que Lacunza fue ministro de Hacienda de Macri en el gobierno nacional, el ex Selección Argentina remarcó que "acá no hay colores políticos, acá el único color es el celeste y blanco".

"La gente sabe, me conoce, para mí Racing es sagrado y lo voy a cuidar más que nadie. Me involucro para eso. No hay ningún fantasma acá. No hay PRO, no hay peronismo, no hay radicales, no hay libertarios, acá lo único que hay es racinguismo", insistió el exfutbolista. De hecho, consideró que "el escudo está por encima de los nombres propios".