La ansiedad de Costas por la final de Racing en la Copa Sudamericana: "No duermo"

Costas no puede más de la ansiedad con la final de Racing vs. Cruzeiro.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, reconoció que le está ganando la ansiedad en la previa a la final de la Copa Sudamericana 2024 frente a Cruzeiro de Brasil. Durante la noche del lunes 18 de noviembre, cinco días antes de la definición por el título internacional, el director técnico de 61 años asistió a un evento de entrega de carnets a los socios vitalicios y no se guardó nada.

En plena entrevista con el medio partidario Racing Online, el DT se soltó y admitió que prácticamente no duerme por pensar en el partido que se viene en Paraguay. Además, recordó cuando pasó por los peores momentos de la institución de Avellaneda y aclaró que se siente feliz por semejante contexto. Por si fuese poco, la "Academia" también pelea por la consagración en la vigente Liga Profesional del fútbol argentino.

La ansiedad de Costas por la final de Racing en la Copa Sudamericana: "Vi 10 partidos de Cruzeiro"

En el diálogo con el citado portal, el ídolo del club manifestó que "es difícil" sobrellevar este momento de tanta presión por quebrar la sequía de 36 años sin títulos internacionales. En la misma línea, aceptó: "Yo no duermo, no duermo... Hoy, no sé cómo, me dormí una hora nada más con el partido de ayer (ante San Lorenzo). Me levanté a las 6 de la mañana para ir a entrenar y vi 10 partidos de Cruzeiro".

Sin embargo, sobre el final de la nota Costas aclaró sobre Racing: "Hoy estamos locos de contentos y a mí me encanta vivirlo así por este momento de Racing, porque nunca... Como hincha me tuve que comer todo". "Nunca pudimos llegar. Mi vida con ellos era decirles quién cantó más, ´cantamos nosotros más que ustedes´, a los de Independiente. Era lo único que podíamos decir. Pero hoy vivir este momento, que la gente esté contenta y mi familia también, es lo que soñé toda mi vida", remató el DT.

Cuándo juega Racing vs. Cruzeiro la final de la Copa Sudamericana 2024

El equipo de Costas y el de Fernando Diniz se medirán el sábado 23 de noviembre a las 17 horas de Argentina en el Estadio de La Nueva Olla de Asunción en Paraguay, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Si empatan, habrá un alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, definirán al campeón por penales. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN y DSports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Los números de Costas como DT de Racing en su tercer ciclo