Gago se calentó con un periodista de Racing en la conferencia: "¿No te interesa?"

Fernando Gago se enojó en vivo con un periodista de Racing en la conferencia de prensa, después del triunfo por 2-1 contra Estudiantes de La Plata. El video del fastidio del entrenador.

Fernando Gago se fastidió con un periodista de Racing en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata. En la sala del Cilindro, el entrenador de 37 años se enojó cuando uno de los cronistas presentes le recordó la derrota contra Boca por penales en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.

La "Academia" pudo dejar atrás el golpazo sufrido ante el "Xeneize" como local. Tuvo un buen partido, superó al "Pincha" durante gran parte del encuentro y ahora lidera el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional. Con los goles de Gonzalo Piovi de penal y Juan Fernando Quintero, se llevó los tres puntos en casa más allá del descuento de Mauro Méndez desde los doce pasos sobre la hora.

Video: Gago se fastidió con un periodista de Racing en la conferencia de prensa

En la sala del estadio Presidente Perón en Avellaneda, la segunda pregunta desató la molestia del director técnico. "¿En qué creés que se falló en el partido contra Boca, que no se dio el resultado?", le preguntó un periodista de un medio partidario, aunque el DT no lo dejó terminar y reaccionó: "Ya hablamos del partido de Boca, ahora hay que pensar en lo que viene. Ya está, ya está...".

"Bueno, del partido de hoy", aceptó del comunicador. Allí fue cuando "Pintita" se explayó y agregó: "Del partido de hoy, creo que el primer tiempo lo tuvimos de la manera en la que queríamos jugarlo...". Sin embargo, cuando estaba por agregar algo, desvió la mirada hacia el cronista y disparó, al estilo de su amigo y excompañero Gabriel Heinze: "Bueno, no me das más bola... ¿No te interesa la respuesta, no?". "Sí, sí, sí, perdón", reaccionó el periodista. "Ah...", siguió el entrenador.

Video: Gago cruzó a un periodista de Racing en la conferencia.

De esa manera, Gago insistió con su análisis con relación al rendimiento de su Racing: "Desde lo que queríamos buscar con el posicionamiento de Juanfer (Quintero) y de Agustín (Ojeda) desde una posición interna, para poder aprovechar las espaldas de los laterales, porque ellos juegan con los laterales altos". Y culminó: "Íbamos a tener situaciones por banda donde por ahí íbamos a encontrar una superioridad numérica. Íbamos a tomar un riesgo por la banda y, a partir de ahí, encontrar un pase a la posición de Juanfer, de Agustín o de Nico (Reniero) para poder encontrar los espacios en esas transiciones".

Cuándo juega Racing: próximo partido vs. Huracán

La "Academia" chocará con el "Globo" de Diego Martínez por los octavos de final de la Copa Argentina 2023 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El choque será el sábado 9 de septiembre a las 20.10 horas, con la transmisión en vivo en la televisión del canal TyC Sports. Además, el streaming online será en su plataforma TyC Sports Play, además de otras opciones como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. En el caso de empate habrá penales y el que avance enfrentará en los cuartos al vencedor de la serie entre Estudiantes de La Plata e Independiente.