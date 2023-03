Gago, picante con los periodistas en Racing: "No comparto"

Fernando Gago estuvo muy picante con los periodistas en la conferencia de prensa en Racing, luego del triunfo contra Sarmiento. "No comparto", les devolvió el DT a algunos de ellos.

Fernando Gago estuvo muy picante con los periodistas en la conferencia en Racing, pese a la victoria de su equipo por 1-0 frente a Sarmiento con el gol de Matías Rojas en El Cilindro de Avellaneda. El director técnico de 36 años se mostró fastidioso en la sala de prensa del estadio por algunas preguntas de los cronistas de "La Academia".

Más allá del análisis del juego del equipo en sí y del rendimiento del plantel en las siete fechas de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino, al ex Boca no le gustaron algunas preguntas de los presentes y lo hizo notar. De hecho, así se los manifestó y protagonizó un caliente intercambio con dos de ellos.

Gago picanteó a periodistas en Racing: "¡¿Muy mal?!"

La ajustada victoria de local frente al conjunto de Israel Damonte derivó en diferentes opiniones acerca del rendimiento de "La Acadé". Incluso, una de las primeras consultas al respecto para el estratega fue de David Pintos, del medio partidario La Comu de Racing, que le recordó al técnico que "hace tres partidos que el 9 no tiene una situación clara con el arquero". "¿Esto es algo que te preocupa o cómo se piensa solucionar?", dijo.

"Para nada. Esta es una pregunta que ya te la respondí varias veces...", se molestó el DT. Allí argumentó que "con una línea de cinco (defensores), es muy difícil tener situaciones donde al rival lo puedas encontrar con el 9. Es muy difícil, por la cantidad de gente". "Si nosotros queremos que el delantero tenga una oportunidad clara de gol, lo tenemos que agarrar mal parado o agarrar ese espacio. Y el rival defiende bajo, entonces no vamos a encontrar ese espacio para el 9. Necesitamos variantes desde otro lado", explicó el ex Real Madrid.

Posteriormente, un comunicador de Proyecto Fútbol hizo un repaso del torneo de "La Academia" hasta ahora, que según él "jugó bien contra Arsenal y muy mal contra Godoy Cruz". "¿Cuánto tiene que esperar el hincha de Racing, porque ya pasaron siete fechas, para encontrar ese buen rendimiento al menos en tres partidos seguidos?", le preguntó.

"¿Hoy jugamos bien para vos?", reaccionó el DT. "Por momentos se jugó muy mal...", contestó el periodista. "¡¿Muy mal?! ¡Ufff! Bueno...", se sorprendió Gago. "Por momentos se jugó mal, por momentos bien", insistió el cronista. "Damonte dijo acá que ellos merecieron mucho más", le recordó al técnico. "No comparto", le devolvió "Pintita". "Bueno... Entonces quiero preguntarte a vos, ¿cuánto falta para encontrar ese Racing que pretendés?", insistió el reportero.

Video: Gago, picante con los periodistas en la conferencia de prensa de Racing.

"Partido a partido, día a día... Yo pretendo el Racing que veo en los partidos. Si te vas a guiar por un partido malo que tuvimos, me parece que...", se mantuvo firme el DT. "Van siete fechas...", lo interrumpió el periodista. "¿Cuántos partidos malos tuvimos? Argentinos y Godoy Cruz", dijo el técnico. "Pero no se convirtieron goles", le dijo el cronista. "¿Cómo que no convertimos goles?", se sorprendió el entrenador. "Quiero decir que no se consiguieron tantas victorias, solamente tres", le devolvió el comunicador.

"Ah, bueno, ¿vamos al resultado o vamos al jugar? Es el juego, se puede ganar o perder... Con Belgrano jugamos bien y empatamos, con Lanús jugamos bien y empatamos en el premier tiempo". "Con Godoy Cruz se jugó muy mal", le reiteró el periodista. "Muy mal, tenés razón", aceptó el DT. "Pero a lo que yo voy es a la regularidad del equipo...", repitió el periodista. "¡Ojalá! Yo quiero ganar todos los partidos, es lo que quiero y pretendo de cada equipo", cerró Gago este picante ida y vuelta.

Cuándo juega Racing: próximo partido vs. Unión de Santa Fe

"La Academia" visitará al "Tatengue" de Gustavo Munúa en el estadio 15 de Abril el viernes 17 de marzo de 2023 a las 21 horas, por la octava jornada de la Liga Profesional de Fútbol.