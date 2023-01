Gago opinó sobre el polémico penal de la Supercopa entre Racing y Boca: "Todos me dicen"

El entrenador de la "Academia" no escapó a la jugada que generó controversia en Supercopa Internacional.

Fernando Gago opinó sobre el penal polémica que derivó en gol de Racing: "Me dijeron que fue penal pero no la vi".

El entrenador de Racing, Fernando Gago, se refirió a la polémica de la final de la Supercopa ante Boca Juniors, en la que el árbitro Fernando Rapallini cobró penal por una supuesta mano de Agustín Sández que derivó en el gol definitorio.

La noche en Emiratos Árabes Unidos terminó llena de controversia, como viene sucediendo en los últimos choques entre la "Academia" y el "Xeneize". Con la determinación de Rapallini, tras ser apoyada por el VAR luego de varios minutos de análisis, Gonzálo Piovi transformó la infracción en gol y le dio el primer título de la temporada al club de Avellaneda. Sobre la polémica que liquidó la historia, Gago no eludió el tema ante los medios.

La palabra de Fernando Gago sobre el penal polémico en Racing vs. Boca

En conferencia de prensa, el entrenador de Racing fue consultado sobre el significado que tiene de iniciar el año con un campeonato y luego se manifestó sobre la acción polémica que le dio la victoria a su equipo: "Es importante iniciar la temporada con un título teniendo la posibilidad de vuelta de jugar la final y de consagrarse como lo hicimos hoy. Es el camino. Con respecto a la jugada, todos me dijeron que fue penal pero no la vi".

El DT, que alcanzó su segundo logro desde su llegada a Racing, hizo un análisis del encuentro: "Yo creo que el primer tiempo mantuvimos el partido jugando donde queríamos. Nos faltó ese último pase que lo encontramos en algunas situaciones. El partido lo tuvimos controlado en gran parte. En el segundo tiempo se cortó un poco. Tuvimos 20 minutos donde perdimos el juego y el balón".

También el exjugador del seleccionado argentino rescató el rendimiento de Maximiliano Moralez, quien regresó al club tras un largo paso por Europa y Estados Unidos. "Lo hizo muy bien, su calidad y su experiencia le darán al equipo ese plus que se necesita para el estilo de partido como contra Boca. Es un chico que tiene muchas ganas y que regresó con una ilusión muy grande, por lo que haber ganado un título en su primer partido tras su vuelta es muy importante para él", comentó.

Para finalizar, Gago dio indicios sobre el refuerzo que está cerca de cerrar la "Academia": "Paolo Guerrero todavía no está confirmado. No está con nosotros así que no me corresponde hablar. Vamos a disfrutar estos días, pero con la cabeza puesta en el inicio del torneo. En todas las competiciones tenemos que ser un equipo que pelee cada título".