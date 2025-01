El Racing de Gustavo Costas va por una joya del Inter Miami en este mercado de pases

La 'Academia' busca a una joya que está en la MLS para cerrar su primer refuerzo en este mercado de pases.

Racing Club comenzó a moverse en este mercado de pases con el claro objetivo de la Recopa Sudamericana que disputará el próximo 23 de enero frente a Botafogo y la próxima edición de la Copa Libertadores. A pesar de no haber logrado fichar aún a su primer refuerzo, la dirigencia está en negociaciones para traer a una joya que actualmente juega junto a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS. Junto a él, el entrenador Gustavo Costas realizó otros dos pedidos para reforzar posiciones clave dentro del plantel.

La 'Academia' busca fichar a Facundo Farías para que se sume al equipo de cara al 2025. El volante de 22 años con paso por Colón de Santa Fe es uno de los grandes anhelos de Diego Milito y Sebastián Saja, quienes ya lo conocen en sus antiguos roles de mánager y director deportivo. El actual futbolista de 'Las Garzas' viene de recuperarse de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecho que lo marginó de la actividad durante todo 2024.

Quiénes son los otros dos futbolistas que quiere Costas en este mercado de pases

Además de las negociaciones por Farías (quien podría llegar a través de un préstamo cruzado con el juvenil Baltasar Rodríguez, según informó Germán García Grova), el cuadro de Avellaneda irá por un centrodelantero que pueda cumplir un rol similar al de Adrián 'Maravilla' Martínez. El apuntado por el DT es Adrián 'Rocky' Balboa, atacante de 30 años perteneciente a Unión de Santa Fe; el 'Tatengue' pidió 600 mil dólares por el 50% de su pase y la CD haría el esfuerzo de comprarlo por pedido de Costas.

Otro jugador que Racing intentará cerrar es el ecuatoriano Carlos Gruezo, quien actualmente viste los colores del San José Earthquakes. El mediocampista de 29 años, habitual en las convocatorias de 'La Tri' comandada por el argentino Sebastián Beccacece, había sonado como posible refuerzo en julio de 2024. Ahora, la 'Academia' preguntó por las condiciones para llevárselo y que se incorpore al plantel que está realizando la pretemporada en Paraguay.

Los números de Facundo Farías como futbolista profesional

Partidos disputados : 107.

: 107. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 11.

: 11. Títulos: 3 (Copa de la Liga 2021, Leagues Cup 2023, Supporter's Shield 2024).

El conflicto con Quintero se agrava y podría terminar en la Justicia

El conflicto entre Racing y Juan Fernando Quintero escala, se agrava con el correr de los días y hasta podría terminar en la Justicia. El talentoso enganche de 31 años viajó a su Colombia natal durante la mañana del lunes 6 de enero del 2025, a pesar de que tiene un contrato firmado con el club de Avellaneda hasta el próximo 31 de diciembre, y ello podría traerle consecuencias ya que la "Academia" todavía no aceptó la oferta de América de Cali por el pase del mediocampista ofensivo.

Se tensa la relación entre Racing y Juanfer Quintero.

El ex River Plate se plantó y no fue a la pretemporada con el resto del plantel profesional comandado por Gustavo Costas, que durante la tarde del domingo 5 se trasladó a Ciudad del Este (Paraguay) para tener una semana de entrenamientos allí hasta el 12. Como la decisión de "Juanfer" no corresponde ya que tiene un vínculo vigente con la institución argentina, la entidad presidida por Diego Milito publicó un comunicado en el que dejó en claro que defenderá su patrimonio hasta las últimas instancias.

Desde la "Academia" argumentan que el volante no puede marcharse a su país natal de esa manera, cuando aún hay un contrato vigente y el club no aceptó las ofertas de América de Cali por considerarlas insuficientes. La primera de ellas fue de un millón de dólares, la segunda fue de dos millones y la tercera fue de 2,6 millones, montos que no alcanzan lo que pretenden desde Avellaneda: alrededor de cinco millones de dólares brutos o tres millones libres de impuestos. Por esa cifra la entidad argentina recién dejaría salir al futbolista, aunque ningún equipo realizó una propuesta oficial similar hasta el momento.