Con Costas suspendido, Racing sufre por la baja de una figura clave ante Argentinos Juniors

Racing pierde a otra figura clave: Costas, suspendido por cuatro fechas, no podrá contar con un jugador importante ante Argentinos Juniors.

La clasificación de Racing a los cuartos de final de Copa Libertadores dejó una baja clave para lo que viene. Se trata de Gabriel Rojas, quien no podrá estar disponible por una lesión este sábado ante Argentinos Juniors y Gustavo Costas, que está suspendido, deberá reemplazarlo a último momento.

En una entrevista concedida a Radio Splendid, el propio Rojas confirmó que, durante el encuentro ante Peñarol del pasado miércoles, sufrió una fisura en la costilla por un fuerte golpe y, de no mediar inconvenientes en la recuperación, regresaría ante Unión de Santa Fe, el domingo 31 de agosto en el Cilindro.

Con su ausencia, todo indica que quien ocupará el sector izquierdo en la banda izquierda será Ignacio Rodríguez, que también tuvo minutos ante el "Carbonero" por Libertadores y suele ser el revulsivo desde el banco del exjugador de San Lorenzo de Almagro.

Otra de las bajas que tendrá el conjunto de Avellaneda para visitar a al "Bicho" en La Paternal será Franco Pardo, que debe cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado la fecha pasada ante Tigre. Luego, se prevé que la formación inicial será con titulares, con mayoría de jugadores que jugaron ante el equipo uruguayo.

Formación probable de Racing vs. Argentinos Juniors

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Nacho Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Adrián Balboa.

La dura sanción que recibió Costas por su reacción ante Tigre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Costas fue sancionado por cuatro fechas por su ataque de furia en el partido ante Tigre, por lo que el entrenador recién regresaría al banco de los suplentes en la jornada 10 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

La casa madre confirmó, a través de un comunicado oficial, la dura sanción para el DT de la "Academia", quien fue expulsado de la cancha contra el "Matador" por insultar al árbitro Darío Herrera, tras protestar un penal de Gabriel Rojas al jugador Alfio Oviedo.

El club podría haber efectuado un pago en caso de que la sanción hubiese sido menor precisamente a las cuatro fechas. Sin embargo, debido a que Costas es reincidente en este tipo de actos, ya que había sido expulsado contra Barracas Central por una actitud similar, Racing no podrá pagar una multa económica y el entrenador deberá cumplir la suspensión de manera efectiva.

Cabe recordar que el DT ya había recibido otra suspensión. En la primera fecha del torneo local, en los minutos finales del encuentro, el árbitro Nicolás Lamolina anuló un gol de Adrián 'Maravilla' Martínez por una falta previa del mismo delantero dentro del área, en el comienzo de la jugada, cobro que derivó en un penal a favor del 'Guapo'. Esta decisión hizo estallar a Costas, que se fue expulsado por su desmedida reacción.

El Tribunal de Disciplina optó por darle al experimentado DT solamente una fecha de suspensión, además de una multa económica apenas por debajo de los 500.000 pesos. De esta manera, no pudo estar presente en la visita del equipo frente a Belgrano de Córdoba por la segunda fecha del certamen local, pero regresó en el partido contra Estudiantes de La Plata que se jugará en el Cilindro de Avellaneda.

¿Qué partidos se perderá Gustavo Costas en Racing?