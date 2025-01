Gustavo Costas se queda sin otro delantero en Racing y deberá buscarle reemplazante.

El mercado de pases de Racing en el 2025 viene siendo activo y no se detiene con el correr de los días. Tras la salida de Roger Martínez al fútbol de Arabia Saudita, ahora la "Academia" dejó marchar a Johan Carbonero a Inter de Porto Alegre y el entrenador, Gustavo Costas, deberá decidir si le busca un reemplazante o se arregla con lo que tiene en el plantel.

Luego de algunos días de negociaciones, este miércoles se confirmó que la "Academia" aceptó la oferta por el colombiano, de 25 años, a préstamo por una temporada, con un cargo cercano a los 350.000 dólares y una opción de compra de 4 millones de dólares. En las próximas horas, el jugador, que en la pasada temporada disputó 37 partidos, tomará sus pertenecias del club y viajará para firmar el contrato con su nuevo club.

Con la salida de Carbonero, Costas se quedará sin variantes por los extremos y restará saber si le hace un pedido a Sebastián Saja para traer un jugador con características similares. Si bien cuenta con Santiago Solari, el exfutbolista de Defensa y Justicia suele jugar más retrasado por el sector derecho, distinto al "cafetero", que se acostumbró a ocuparse de las tareas ofensivas.

Cabe recordar que Johan había arribado al conjunto de Avellaneda a mediados del 2022, cuando la dirigencia comandada en aquel entonces por Víctor Blanco pagó 3.800.000 dólares por el 75% de su ficha y llegó proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Con contrato hasta diciembre del 2026 con la "Acadé", si consigue continuidad en el Brasileirao será difícil volver a verlo en el fútbol argentino.

Los números de Carbonero en Racing

Partidos: 65.

Goles: 8.

Asistencias: 4.

El sorpresivo pedido de Costas a Milito en Racing por los refuerzos: "Urgente"

Racing buscará en 2025 volver a tener otro año exitoso con la mente en Copa Libertadores y el entrenador no se pierde ningún detalle. Costas, que renovó su contrato con el club, habló de los refuerzos y le dejó un sorpresivo pedido al Presidente sobre los juagdores que necesita para el plantel. En una entrevista con TyC Sports mientras realiza la pretemporada en Paraguay, el entrenador fue consultado sobre los puestos que busca en el mercado de pases y respondió de forma tajante. "Necesitamos urgente traer otro 9", comenzó diciendo el DT.

El pedido de Gustavo Costas en Racing sobre los refuerzos.

Incluso, cuando le preguntaron si estaba la posibilidad de concretar las llegadas de Adrián Balboa y Marcelo Estigarribia, Costas no dudó: "El 9 que quiero es Balboa". Aunque no quiso dar precisiones, la negociación por el atacante de Unión de Santa Fe está encaminada y podría sumarse en la próximas horas. Por otro lado, Gustavo dio indicios sobre las charlas con Facundo Farías de Inter Miami, dio a entender que no será fácil su llegada y, en caso de darse, será por Baltasar Rodríguez. "No sé por qué problema se había complicado lo de Farías, que había que pagar una multa. Porque cuando sacas a un Sub 23 (de Estados Unidos) hay que pagar una multa, entonces pasa eso y se complicó", remarcó finalmente.