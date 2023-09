Al fin sonríe Gago: Racing puso primera para retener a una gran figura

El jugador en cuestión es Gabriel Arias, el arquero y subcapitán de 36 años que es líder del plantel y que es uno de los jugadores más importantes del conjunto de Avellaneda.

El equipo que dirige Fernando Gago está muy cerca de retener a uno de los mejores jugadores del club de Avellaneda. En el club ya están llevando adelante negociaciones por uno de los jugadores claves y que, además, es parte de la columna vertebral de Racing en los últimos campeonatos que disputó.

El jugador en cuestión es Gabriel Arias, el arquero y subcapitán de 36 años que es líder del plantel y que es uno de los jugadores más importantes del conjunto de Avellaneda. Incluso, se busca que sea parte del futuro equipo de Avellaneda, ya que es uno de los jugadores más queridos para la Academia que dirige Fernando Gago es uno de los que más transmite para los hinchas. Bajo esta idea, ahora la dirigencia de Racing puso primera para tratar de mantenerlo en 2024. El arquero es ganador de cuatro estrellas: Superliga 2018-2019, Trofeo de Campeones de 2019 y 2022 y Supercopa Internacional de 2023.

Johan Carbonero, cada vez más cerca de la vuelta en Racing

Por si fuese poco, "Pintita" podrá contar en breve con el desequilibrante extremo colombiano de 24 años. En marzo pasado, el delantero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda pero ya recibió el alta médica y completa algunos ejercicios a la par del resto de la plantilla albiceleste. De cualquier manera, su regreso a las cancha sería recién después del parate por la doble fecha FIFA de octubre. Por lo tanto, el ex Gimnasia de La Plata podrá saltar a la cancha a mediados de octubre y le apunta al duelo con Sarmiento en Junín por la novena jornada del certamen.

Las dudas en Racing vs. Independiente para el clásico

Pore otro lado, las incógnitas desde el punto de vista físico pasan por las rehabilitaciones de Leonardo Sigali, Emiliano Vecchio y Leonel Miranda. El central realizó tareas aeróbicas por la molestia que lo obligó a salir contra Newell´s, mientras que el ex Rosario Central todavía no tiene el peso adecuado tras los once meses de inactividad. Por último, a "Lolo" se le generó líquido nuevamente en ambas rodillas y su futuro en el club es incierto.