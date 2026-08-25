Quién es la novia de Marco Pellegrino, jugador de Boca: así es Ariana Caride

Marco Pellegrino es uno de los futbolistas que forman parte del plantel de Boca Juniors y, como ocurre con cualquier jugador que viste la camiseta Xeneize, su vida personal está expuesta al conocimiento público de una manera distinta, por la trascendencia que tiene jugar en el club. El defensor, que se ganó un lugar dentro del mundo del fútbol profesional, mantiene además un perfil activo en redes sociales, donde comparte algunos aspectos de su día a día.

En ese ámbito, en junio de 2026, durante unas vacaciones, Pellegrino decidió mostrarse públicamente junto a Ariana Caride, su novia, con quien compartieron imágenes de distintos momentos de su viaje. Las postales dejaron en evidencia el vínculo entre ambos y permitieron conocer a la joven que acompaña al futbolista fuera de las canchas, que tomó un lugar importante en su vida.

Quién es Ariana Caride, la novia de Marco Pellegrino

La modelo se destaca en sus redes sociales.

Ariana Caride es modelo y creadora de contenido argentina. Su popularidad se desarrolló principalmente a través de las redes sociales, donde construyó una comunidad interesada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida. Caride cuenta con experiencia en producciones vinculadas al mundo de la moda y participó en diferentes trabajos como modelo. Su presencia digital también le permitió convertirse en influencer y colaborar con marcas de distintos rubros.

La joven es modelo e influencer.

Uno de los aspectos que caracteriza a Ariana es precisamente su actividad en redes sociales. Allí suele compartir fotografías y videos relacionados con sus trabajos, viajes, looks y diferentes momentos de su vida cotidiana. Esa exposición hizo que construyera una identidad propia en el ambiente digital, más allá de su relación con el futbolista de Boca.

Pellegrino y su novia en las playas europeas.

La carrera de Pellegrino

Marco nació el 18 de julio de 2002 en Buenos Aires y comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores de Platense, club del que además es hincha. En 2021 integró el plantel que consiguió el ascenso a Primera División y, dos años más tarde, tuvo su debut profesional. Fue el 14 de marzo de 2023, frente a Vélez, y poco después marcó su primer gol ante Gimnasia de La Plata.

Su rendimiento despertó rápidamente el interés del fútbol europeo. En agosto de 2023 fue transferido al Milan, en una operación que se convirtió en una de las ventas más importantes de la historia de Platense. Sin embargo, durante su etapa en Italia fue cedido a distintos equipos: primero a Salernitana, en 2024, y luego a Independiente.

En 2025 regresó al fútbol argentino para jugar en Huracán, donde consiguió continuidad y se consolidó como titular. Ese mismo año disputó la final del Torneo Apertura frente a Platense. Luego llegó el salto a Boca: en junio de 2025 se confirmó su incorporación al Xeneize.