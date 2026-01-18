Récord de público frustra a los asistentes en la primera jornada del Abierto de Australia

El público anima en el partido entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda del Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Los organizadores del Abierto de Australia fueron criticados en un día de apertura récord el domingo, ya que los ‍frustrados aficionados tuvieron que soportar ⁠largas colas sudando y se quejaron de la confusión generada por una interrupción en la venta de entradas.

El Grand Slam inaugural del año vio a 73.235 personas entrar por las puertas en la sesión del primer día en un abarrotado Melbourne Park, pulverizando el récord de 68.883 establecido en 2019. Muchos más aficionados fueron rechazados después de que se detuvo la venta de las entradas más baratas ("ground pass") debido a la intensa demanda.

Estas ‌entradas, que cuestan 65 dólares australianos (43 dólares) para adultos durante ⁠las sesiones diurnas, permiten un acceso ⁠prácticamente sin restricciones a las pistas menores y son muy populares en el torneo.

El aumento de la seguridad en el evento tras el tiroteo de Bondi ‍Beach en Sídney el mes pasado hizo que cientos de espectadores tuvieran que pasar largas esperas en colas serpenteantes ⁠fuera de las puertas, algunos frustrados ‌bajo un sol abrasador. Una vez dentro, hubo más filas largas en las pistas menores para los aficionados que esperaban echar un vistazo al tenis de Grand Slam.

El director del torneo, Craig Tiley, confirmó por la mañana que sólo estaban disponibles las entradas más caras a ‌las pistas ‌principales, pero muchos aficionados no fueron informados mientras esperaban largamente al exterior del complejo.

Josh Main, un visitante de los Países Bajos, dijo que la experiencia fue una decepción durante un viaje familiar que coincidió con el Grand Slam.

"Fuimos a buscar entradas, ​pero había una cola enorme, así que pensé: ¿estamos en la cola correcta?", explicó a Reuters. "Nos dijeron que no quedaban entradas, así que no podemos entrar. Sí dijeron que quedaban entradas para la (pista) Rod Laver, pero no vamos a sentarnos allí hoy y es caro (...) Creo que dijeron que costaban 300 dólares o algo así".

Los aficionados locales también expresaron su decepción. Elton Yu, ‍residente en Melbourne, se sorprendió al comprobar que no había pases disponibles. "Nunca pensé que no podría obtener las ground pass que consigo siempre", afirmó a Reuters.

Susan Walsh, otra residente local, dijo que "intentamos comprar un pase y nos dijeron que sólo había entradas a 229 dólares por persona. No queríamos gastar ​tanto dinero (...) Así que estamos un poco decepcionados".

Tras sufrir enormes pérdidas por las restricciones del COVID-19, el Abierto de Australia se ha recuperado hasta convertirse ​en un gigante comercial que genera cientos de millones de dólares para financiar el deporte local.

Un récord de 1,28 millones de aficionados ⁠asistieron al torneo el año pasado, frente a los 1,11 millones del año anterior. Los organizadores esperan otro récord de asistencia este año.

