Protestas en Francia: qué pasará con el partido entre PSG y Barcelona por Champions League

Incertidumbre en PSG vs. Barcelona por las protestas en Francia: qué dijo el Gobierno sobre el partido que se jugará en París.

Las multitudinarias protestas registradas en Francia durante los últimos días pusieron en duda la realización del partido entre Paris Saint-Germain y Barcelona por la tercera fecha de la fase regular de la Champions League. El enfrentamiento entre ambos líderes de la competición estuvo en el centro de la atención debido a los graves disturbios que tuvieron lugar durante los últimos días. A pesar de la delicada situación, el Gobierno francés descartó la posibilidad de suspender el encuentro y confirmó que se disputará este martes 20 de octubre en el Estadio Parque de los Príncipes de París.

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El encargado de realizar el anuncio fue el ministro del Interior Laurent Nuñez, quein se refirió a la posibilidad de modificar la programación de algunos eventos ante el escenario de tensión social que atraviesa el país. "Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido de PSG contra Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", afirmó, al ratificar que el cruce entre el conjunto francés y el español aún se mantiene en pie.

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido de PSG contra Barcelona de mañana": la frase del ministro Laurent Nuñez sobre el cruce de Champions League que tendrá lugar este martes en París.

PSG vs. Barcelona por Champions League: horario del partido y cómo llegan ambos equipos

La situación que atraviesa la capital francesa había generado interrogantes sobre el operativo de seguridad necesario para garantizar el desarrollo del encuentro y los desplazamientos de los hinchas. Pese a ello, las autoridades no anunciaron modificaciones en la sede ni en el horario del partido, previsto para las 21 horas de Francia (16 horas en Argentina).

En el plano deportivo, el cruce entre PSG y Barcelona será uno de los principales atractivos de la tercera jornada del certamen continental de clubes. Ambos cuadros llegan después de ganar sus primeros dos compromisos y ocupan los primeros puestos de la fase liga; el conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, se encuentra en la cima por tener mayor cantidad de goles a favor mientras que el equipo de Hansi Flick es su escolta.

Cómo siguen las protestas en París después de la movilización del 17 de octubre

La confirmación llegó después de un fin de semana marcado por protestas, enfrentamientos, saqueos y destrozos en distintas ciudades francesas. Las manifestaciones del sábado 17 de octubre reunieron a cientos de miles de personas que expresaron su descontento por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, entre otros reclamos. Al margen de las movilizaciones, se registraron episodios de violencia que afectaron especialmente a la capital francesa.

En este contexto, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que se implementarán toques de queda parciales y localizados en diferentes zonas de Francia para intentar contener nuevos disturbios. No obstante, evitó precisar qué sectores de París estarán alcanzados por las restricciones, por lo que todavía no se había aclarado si el distrito XVI, donde se encuentra el Parque de los Príncipes, estará incluido entre las áreas afectadas.

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