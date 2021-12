Polémica: acusan a Cristiano Ronaldo del mal momento del Manchester United

Un ex futbolista de la Selección de Inglaterra apuntó contra CR7 por la mala temporada del equipo.

El Manchester United está lejos de los primeros puestos en la Premier League y en las últimas horas los cañones apuntaron a la gran figura del equipo: Cristiano Ronaldo. Un exfutbolista de la Selección Inglesa señaló al portugués como el responsable principal del mal momento futbolístico y marcó que el vestuario está quebrado por sus actitudes.

Los "Diablos Rojos", con el regreso de Cristiano después de 12 años, habían arrancado muy bien la temporada en el torneo doméstico inglés. Pero luego el equipo fue bajando su rendimiento hasta que a fines de noviembre fue despedido el entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer. La llegada del alemán Ralf Rangnick no fue la solución a los problemas del United, que está a 22 puntos del puntero Manchester City. El equipo de Cristiano Ronaldo juega hoy como local contra el Burnley pero viene de empatar con el Newcastle que marcha anteúltimo en la tabla.

Luego del 1-1, donde CR7 no tuvo una gran actuación, el exdelantero del Aston Villa y la Selección de Inglaterra Gabriel Agbonlahor lo acusó directamente al portugués de ser el motivo de los problemas de vestuario y de rendimiento de muchos de sus compañeros. “Su actitud estaba fuera de lugar. Si soy Rashford, Greenwood y Sancho, tengo miedo de intentarlo. Cada vez que tienen un tiro, él levanta los brazos para decir ‘¿Por qué no me has pasado?’”, explicó en diálogo con Football Insider.

Para el exfutbolista de 35 años, Cristiano condiciona a los jóvenes talentos que tiene el United. “La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente ‘tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades’”, marcó Agbonlahor.

El ex Aston Villa destacó una jugada en el partido contra el Newcastle donde Ronaldo “levantaba los brazos cada vez que no podía tener una oportunidad. Y luego, al final del partido, salió del campo con la cara oscura". Por si esto fuera poco, Gabriel sentenció que “el Manchester United jugó su mejor fútbol de la temporada contra el Chelsea, con Ronaldo en el banco de suplentes”.

El exatacante de la Selección inglesa hizo referencia al empate en 1 contra el escolta de la Premier League en Stanford Bridge, donde CR7 ingresó en el segundo tiempo con su equipo ganando el partido. Para Gabriel, Cristiano “es un jugador increíble que ha tenido una carrera increíble, pero no es el mismo jugador que era”.

Cuando ya pasó la mitad del torneo de la Premier League, el Manchester United por el momento no estaría clasificando ni a la Europa League, ni a la Champions, el objetivo mayor de Ronaldo en cada temporada. Varios medios de Inglaterra vienen planteando que si los "Diablos Rojos" quedan afuera de la próxima Liga de Campeones de la UEFA, Cristiano podría abandonar el club para la siguiente temporada.