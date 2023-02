El entrenador de Enzo Fernández denunció graves amenazas: " Quieren que muera"

Graham Potter reconoció que recibió mensajes anónimos para que se aleje del Chelsea.

El entrenador del Chelsea, Graham Potter, denunció el pasado viernes que recibió amenazas de muerte anónimas. Los mensajes serían de hinchas del equipo londinense que buscan que se marche del club por el mal rendimiento en la liga.

La temporada del Chelsea no viene siendo a la altura de lo que se esperaba por la calidad de los jugadores del plantel y por los más de 300 millones de euros que se invirtieron en refuerzos, entre ellos Enzo Fernández. Luego de ganar sólo dos partidos de los últimos 15, Potter viene recibiendo duras críticas que ahora pasaron a un nivel mayor y peligroso.

La denuncia de amenzas de Graham Potter

A horas de visitar en el clásico de Londres al Tottenham de Cristian Romero, Potter brindó una entrevista con el medio Sky Sports y manifestó una grave denuncia. “A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable. El tema para mí es, ‘OK, ¿cómo me comporto?’ Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona”, remarcó el DT de 47 años.

Y luego, el exentrenador del Brighton expresó sobre la situación: "“Quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Puedes responder de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente".

“Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable. Entiendo que los aficionados se van a casa y están molestos porque el equipo no está ganando, pero les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable, aparte del hecho de que estoy muy agradecido por esta experiencia”, comentó Potter.

Para finalizar, el exconductor de Östersunds FK de Suiza concluyó: "Solo tienes que dejarlo de lado y, afortunadamente, es un incidente aislado y podría provenir de cualquier parte. No es agradable. Aceptas las críticas, aceptas que te abucheen si pierdes, aceptas absolutamente lo que se te presente. Pero hay una línea...”.

Además de la floja campaña en el torneo local, donde se ubica en la décima posición con 31 puntos y lejos de los puestos de clasificación a competencias ibternacionales, el Chelsea ya fue eliminado de la FA Cup y la League Cup a manos del Manchester City. En la UEFA Champions League, sin embargo, su equipo se encuentra con vida, a pesar de que en la ida de los octavos de final perdió 1 a 0 ante Borussia Dortmund en Alemania.