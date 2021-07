¡Se pudrió! El Coco Basile humilló al Pollo Vignolo en vivo: "Basta"

¡Se pudrió! Alfio Basile dejó en ridículo a Sebastián "El Pollo" Vignolo en plena transmisión de ESPN. El fuerte descargo del ex entrenador de la Selección Argentina al conductor.

Desde hace varias semanas, Sebastián "El Pollo" Vignolo ha intentado instalar en el estudio de ESPN F90 que la Selección Argentina tiene un nivel muy bajo y que Lionel Scaloni no está capacitado para ser el director técnico. Sin embargo, el propio Alfio "Coco" Basile lo cruzó en plena entrevista y le marcó la cancha al conductor.

Vignolo, que buscaba apoyo luego de criticar tanto al entrenador de la "Albiceleste", le consultó qué opinaba sobre el estilo de juego de Scaloni y el DT señaló: "Para mí anda muy bien Scaloni. Por lo menos el gusto futbolístico no difiere mucho con el mío". Y le advirtió: "Juega de la forma que a mí me gusta. Para cualquiera que vea a la Selección esta juega como jugaba la mía". Asimismo, y en referencia a la postura que ha adoptado "El Pollo" en los últimos años, le manifestó un pedido muy particular: "Basta de marketineros en el fútbol".

En tanto, el "Coco" -campeón con la Argentina en la Copa América 1993- dejó en claro que el seleccionado nacional "es un equipo en formación". Y resaltó a Lautaro Martínez, joven delantero que milita en Inter de Milán: "Está en formación, pero a mí me encanta. Hay cosas que hay que enseñarle, además me lo dejan solito. Se la tiene que bancar contra todos, pero está acostumbrado".

Por otra parte, Basile se rindió ante los pies de Lionel Messi, a quien le destacó el desempeño que viene teniendo en la Copa América: "Con Messi ya vamos ganando 1-0. Es una bestia del fútbol". Y destacó: "El único entrenador del mundo que dirigió a Maradona y a Messi. Tuve un c... bárbaro".

El invicto de Lionel Scaloni como técnico de la Selección Argentina

La "Albiceleste" no pierde desde hace dos años, cuando cayó -con un arbitraje muy polémico de por medio- por 2-0 frente al local Brasil por las semis de la edición anterior de esta competencia. A partir de entonces, enhebró una racha de 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

De esta manera, igualó a la segunda mejor seguidilla de la historia del combinado nacional mayor, que fue durante el período de Marcelo Bielsa al mando entre 2000 y 2002. Sin embargo, todavía está lejos de alcanzar el récord que ostenta el elenco de Alfio "Coco" Basile entre 1991 y 1993, cuando estuvo 33 duelos sin caer.

El estratega santafesino tomó las riendas luego del Mundial de Rusia 2018 y los resultados fueron muy favorables: Argentina fue tercera en la Copa América anterior, estará como mínimo entre los cuatro mejores de la vigente y marcha segundo en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.