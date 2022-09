El Pollo Vignolo sorprendió en ESPN en vivo y tocó la armónica: "El himno"

El Pollo Vignolo sorprendió en vivo en ESPN y se animó a tocar el himno nacional con la armónica. El video del insólito momento en la televisión argentina.

Sebastián "El Pollo" Vignolo sorprendió en ESPN en vivo y se animó a tocar la armónica. El conductor de Equipo F llamó la atención durante la edición del martes 27 de septiembre de 2022 en el canal de televisión de deportes.

El conductor de 47 años impactó a sus compañeros con el talento oculto que demostró en el estudio de la mencionada señal de cable. Incluso, lo siguieron atentamente Marcelo "El Cholo" Sottile, Damián Manusovich, Esteban "El Bichi" Fuertes, Diego Latorre, Marcelo Espina, Marcelo Benedetto y Martín Costa.

El Pollo Vignolo tocó la armónica en vivo en ESPN: el video

El periodista deportivo y relator abrió de una manera particular Equipo F, el ciclo vespertino que se emite de lunes a viernes de 19 a 21. "¿Qué es eso que tenés ahí?", le preguntó Manusovich al ver el instrumento musical colocado en la mesa en la que estaban debatiendo.

En ese instante, el presentador se lanzó directamente a demostrar uno de sus talentos ocultos y tocó el himno nacional argentino para calentar la previa del Mundial de Qatar 2022. "¡Bien, eh!", lo felicitaron sus compañeros, en tanto que se llevó los aplausos de los camarógrafos y de los productores.

"Estoy haciendo flauta", reveló el conductor de ESPN cuando insinuó que está yendo a clases para aprender a tocar, aunque se equivocó de instrumento. "¡Ah, la flauta!", bromearon en el piso, aunque rápidamente Latorre aclaró que "eso es una armónica, no una flauta". "¿Vas a hacer la hinchada con eso?", lo chicaneó "Manusa". "¡Vamos todavía, Argentina! ¡Vamos, Selección!", exclamó El Pollo Vignolo antes de darles paso a los colegas que estaban en los móviles para la cobertura de los partidos de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Alejandro Fantino vs. El Pollo Vignolo

"Fanta" comenzó su programa Fantino Multiverso (Radio Neura, FM 89.7) y arrancó preguntándose "qué es el poder". De hecho, opinó que "es aquel que puede establecer un modo de decir las cosas" y agregó que "el poder es Vignolo". "Vignolo es poder, representa al poder comunicacional. El fútbol se dice como lo dice Vignolo", aseveró.

Aunque aclaró que "no es una cuestión personal", insistió con que su colega "representa al poder periodístico deportivo hoy, lo tienen ellos". "Cuando Closs te dice: ´Bienvenidos a la final de clubes más importante del mundo, la de la Champions League´, es el poder diciéndome que es la final más importante del mundo. ¡Y es mentira!", resaltó.

Acerca de esta frase, el presentador de América TV dijo: "Porque yo puedo decirle a Closs ´no, estás equivocado, porque para mí la final de clubes más importante del mundo es Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana. No es Liverpool vs. Chelsea". "¡Me chupa tres huevos Liverpool vs. Chelsea!", exclamó.

A puro enojo, Fantino continuó con su descargo: "¡Para vos será la final más importante del mundo! Para mí es Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana, ¿sabés por qué? Porque voy con mi viejo, porque pongo la camioneta de culata y me abrazo con mi papá, porque como un choripán y lo vivo, porque veo a ´Pata de Pollo´ dirigir". "No me importa la grandilocuencia de esa final, entonces eso es el poder: instalarte en la cabeza que la más importante es Liverpool vs. Chelsea. ¡No!", bramó "Fanta".

Además de haber insistido con el concepto de que "no es nada personal con Vignolo", argumentó: "Pero no estoy de acuerdo con lo que representa, ese periodismo deportivo atrasa 30 años". "Yo lo practiqué y traté de mejorarme intelectual y personalmente, como periodista. Pido perdón si lastimé a alguien hablando barbaridades de algunos jugadores, pero ya pasó y pido disculpas. Me hago cargo, quiero transitar por otro camino. No soy humilde", cerró.