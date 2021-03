El comentario por lo bajo de El Pollo Vignolo en La Bombonera se escuchó en la transmisión.

Una vez más, "El Pollo" Vignolo fue protagonista de un hecho sorprendente en el Superclásico jugado en La Bombonera. El partido entre Boca Juniors y River Plate finalizó en un empate 1 a 1, con el local abriendo el marcador mediante un penal convertido por Sebastián Villa y, a los 21 minutos del segundo tiempo, Agustín Palavecino igualando las acciones de forma inesperada.

De acuerdo al audio que puede advertirse en la transmisión oficial, y cuyo video fue reproducido en la cuenta Tw River Plate, Vignolo pareció lamentarse por el empate del "Millonario" y se oyó en el momento en que Diego Latorre analizó la jugada que derivó en el 1-1 final. "Mamita, mamita", pudo escucharse por lo bajo, con un tono de voz muy similar al del relator cordobés.

Lo cierto es que, tras este video viral, los hinchas de River comenzaron a unirse en Twitter bajo el hashtag #BastaDeVignoloEnRiver, pidiendo que "El Pollo" no relate más los encuentros en los que los dirigidos por Marcelo Gallardo deben actuar. ¿Se habrá tratado de una edición de video o realmente Vignolo repudió el gol de Palavecino? Mientras tanto, los rumores que lo vinculan a un amor oculto por los colores azul y oro se agigantan cada vez más.

El asombroso momento que vivió el Pollo Vignolo en La Bombonera

El partido entre Boca Juniors y River Plate estaba por finalizar. Corrían los últimos minutos del segundo tiempo cuando, de pronto, un rebote en la cabeza de Carlos Izquierdoz desconcertó a Esteban Andrada y la pelota estaba a punto de ingresar al arco "xeneize". Era el 2-1 para los de Gallardo, pero algo ocurrió: el efecto del esférico hizo que la pelota pique en la línea y salga como por arte de magia. Allí estuvo el "Pollo" Vignolo para relatarlo y para realizar una confesión sobre el hecho.

Al aire de Pasión por el Fútbol, Vignolo reconoció que estuvo a punto de gritar gol para River. Sin embargo, un momento de lucidez le permitió no quedar en ridículo: "¿Usted sabe lo que me pasó en ese momento? Estaba por decir cantalo, cantalo. Hubiese sido terrible. Menos mal. En ese momento, por primera vez en 20 años, me iluminé. La vi adentro. Era gol”