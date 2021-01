El Pollo Vignolo destruyó a Tevez por un gesto en Boca: "No la choques"

Pese a que el equipo de Miguel Ángel Russo logró salir campeón de la Copa Diego Armando Maradona, el mundo Boca se vio revolucionado en los últimos días. Es que Carlos Tevez se juntó con Daniel Angelici, ex presidente del Xeneize, mientras veraneaba en las playas de Pinamar. Como consecuencia, Sebastián El Pollo Vignolo estalló de bronca y disparó contra el delantero en el programa de ESPN.

Ante la atenta mirada del Cholo Sottile, el Cai Aimar, Daniel Arcucci y Federico Bulos, Vignolo intentó dar una clase de liderazgo, cuestionando la actitud de Tevez y poniendo como ejemplo a Leonardo Ponzio, capitán del River de Marcelo Gallardo: "El líder tiene que dar el ejemplo. Si la conducta de la empresa es esta, vos no podés hacer algo que no corresponde porque sino el otro dice: 'Che, esto entonces es un quilombo, cualquiera hace cualquier cosa. Si este es líder hace lo que quiere... ¿Tiene beneficios? Entonces yo hago lo que quiero'. El liderazgo en Boca hay que llevarlo como corresponde".

Mirando a la cámara, El Pollo intentó aconsejar a Tevez destacando el rol que ocupa Ponzio en el Millonario, clásico rival de Boca: "Tevez tiene que entrar en modo Ponzio. ¿Saben cómo es el modo Ponzio? Saber que no estás entre los 11 y te la bancás. Saber que no estás entre los 11, te ponés al lado de Gallardo y gritás más que Biscay. Saber que no estás dentro de los 11, juega otro y trabaja día a día, haciendo crecer a los demás. Saber estar en modo Ponzio es no hacer quilombo, no aparecer abrazado a Caselli (NdeR: líder de la oposición de D'Onofrio), Patanian o al que sea".

"Si sos referente, líder, si te creen tus compañeros, te quieren tus hinchas por cómo sos dentro de la cancha, no la choques. No la empieces a medir con Gallardo porque si la medís con Gallardo, y cada vez un poquito más, lo va a pasar la marea por encima. Ponzio es un profesional de la p... madre. Es un fenómeno. Todos los hinchas de River deberían tatuarse a Ponzio. Eso es un líder. Ponzio está comiendo banco y si tiene que entrar 5 minutos para revolearla, lo hace. Y si tiene que estar en el minuto 1 empujando, lo hace. Y si tiene que hacer una arenga para el resto, la hace en silencio y donde no lo ve nadie", agregó el conductor de ESPN.

Luego, ya un poco más calmado, El Pollo Vignolo consideró que el Apache tiene con qué demostrar que puede ser un buen líder en el Xeneize: "Boca tiene la posibilidad de que Tevez lo haga. Y Tevez es el jugador de mayor jerarquía y el que mejor tiene Boca. Y el más importante. Tevez tiene que entrar en modo Ponzio. Y si Zárate tiene que entrar en el minuto 60, el técnico tiene que estar pensando: 'Si lo saco a este, me hace cara'. Insisto: si Tevez entiende que puede entrar en modo Ponzio, en Boca van a ser felices y comer perdices".

El Cholo Sottile interrumpió al conductor y le marcó la cancha: "Estás soñando algo, te diría, casi imposible. Yo creo, sinceramente y con total sinceridad, que Tevez no puede ser Ponzio. No tiene el mismo carácter ni la misma forma de manejarse. Carlitos es uno cuando se siente partícipe y otro cuando está afuera". Y recordó: "Con Maradona como DT, antes del Mundial de Sudáfrica, dijo: 'Ojalá Diego abra la cabeza y me encuentre un lugar'. En la Copa América 2011, Carlitos estaba afuera con Checho (Batista) y hay un juego de presiones e incluso una reunión. Tevez empezó de titular. Terminó el partido y en una entrevista dijo: 'Y si me ponen por izquierda, yo no puedo'. Además, Ponzio tal vez sea parte del cuerpo técnico de Gallardo. Hay una comunión ahí. En Boca, esto no pasa por más que busquemos una foto simpática entre Tevez y Riquelme".