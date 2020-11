El conductor se quedó sin palabras.

En el programa de Sebastián Vignolo se vivió un momento tenso. Es que dos de sus panelistas se cruzaron al aire de ESPN argumentando diferentes miradas sobre la derrota de Racing Club frente a Atlético Tucumán (4-1 en el Cilindro de Avellaneda). "Hoy no pude decir absolutamente nada", enfatizó Sebastián Domínguez, que fue constantemente interrumpido por Diego Chavo Fucks.

El conductor, al observar el fastidio de quien fue futbolista profesional y logró salir campeón con Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys, manifestó: "Te calentaste". Al escuchar esto, Seba Domínguez le respondió a Vignolo: "Hoy no pude decir absolutamente nada. No se puede decir nada". Ruggeri, colega del exdefensor, le aconsejó que se enoje: "Seba, hasta que no se enojes con estos te vas a volver loco".

En el arduo debate futbolero, Sebastián Domínguez no pudo ocultar su bronca por ser tapado por su compañero: "Hablás siempre vos, Chavo. Hablaste siempre vos". En tanto, Fucks le respondió al ex zaguero de El Fortín que ("por ahí") contaba con más argumentos. En ese instante, Domínguez explotó: "No hablo nunca, tengo iguales o más argumentos que vos. Tengo muchos, no me los dejás decir".

El partido de Racing ante Atlético Tucumán, el motivo de la disputa entre Seba Domínguez y el Chavo Fucks

"El offside de Licha López es esto (NdR: quiso decir que fue un fuera de juego realmente leve). Si vos me decís que el defensor no estuvo al borde de sacar del medio. Ese mismo gol, muchas veces te lo cobran. Y cuando te lo cobran, no analizamos que estuvo así adelantado. Decimos 'fue gol, sacaste del medio. Ya está, cometelá'", sentenció Sebastián Domínguez, explicando las razones por las que cree que Racing no tuvo un mal partido pese a haber perdido 4-1 ante el Decano.

Con tono altanero y chicana mediante, el Chavo Fucks le contestó a Domínguez que "esperaba algo mejor". Visiblemente incómodo, y lejos de tener la tranquilidad con la que comenzó en el ciclo de ESPN junto a Sebastián Vignolo y compañía, el exfutbolista sentenció: "Yo voy a seguir arriba tuyo y vamos a hacer el programa así, si no se puede hablar".

El comentario que generó la furia de Sebastián Domínguez en Twitter

Luego de la derrota de Newell's Old Boys ante Talleres de Córdoba, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, Sebastián Domínguez analizó el resultado negativo para el club en donde se inició profesionalmente.

"El penal fue claro. Es verdad. Pero NOB no pudo controlar el partido. Talleres empezó a sentirse mejor y después de la expulsión se terminó de acomodar. El gol de Nacho fue un detalle(hermoso por el desmarque previo) pero 20 segundos después Talleres respondió (golón) y chau picho", expresó Sebastián Domínguez. Uno de sus seguidores, presuntamente hincha de Newell's, le respondió con ironía y encendió la furia del exdefensor.

¿Cuáles fueron las palabras que enojaron tanto a Domínguez? Las siguientes: "Me acordé de vos Seba cuando no podías controlar a nadie, el chau picho está de más, no te aporteñes Domínguez te queda mal".

"¿Cuál de los dos huevos me querés chupar? ¿El izquierdo o el derecho?", enfatizó Sebastián Domínguez, visiblemente molesto ante la actitud del fanático de La Lepra. De esta forma, y teniendo en cuenta sólo su etapa como comentarista en ESPN, el panelista de 90 minutos de fútbol protagonizó su primer gran cruce de palabras con quienes hoy lo escuchan y observan a través de la pantalla chica.