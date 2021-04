El Cai Aimar estalló de furia contra el Pollo Vignolo en ESPN.

En F90 muchas veces ocurre que sus protagonistas, tanto el conductor como los panelistas, ingresan en un clima tenso y combativo al manifestar sus opiniones. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Carlos "El Cai" Aimar, quien salió al cruce de Sebastián "El Pollo" Vignolo y lo dejó en ridículo. "Las pelotas", exclamó el ex entrenador de Boca Juniors. ¿Pero qué fue lo que ocurrió?

Con un presente auspicioso, Boca Juniors continúa a paso firme tanto en la liga local como en la Copa Libertadores de América. Los cambios que hizo el DT Miguel Ángel Russo surtieron efecto y la inyección de juveniles en el once inicial le dieron cierta frescura al funcionamiento. En este sentido, y con un picante comentario dirigido al conductor del programa, fue Diego "El Chavo" Fucks quien encendió la llama de la discusión.

"Parece que Riquelme encontró el equipo. Russo escuchó e hizo lo que Román quería. Blanqueemos todo, tiene el mérito de poner a los pibes... Al señor Vignolo le hablo", expresó "El Chavo" en tono irónico. Por su parte, "El Pollo" no hizo oídos sordos y recogió el guante.

De forma contundente, y adjudicándole la decisión de poner juveniles al Consejo de Juan Román Riquelme, Vignolo expresó: "Yo dije al pasar que Russo fue muy inteligente porque escuchó de alguna manera también lo que se le decía que no había forma de contratar futbolistas porque tampoco estaba tan fácil y que ante igualdad de condiciones jugaban los pibes del club. Yo creo que la inclusión de Varela, Medina y Almendra fue más decisión del Consejo que del técnico".

El cruce del Cai Aimar: defendió a Russo y humilló a Vignolo en el aire de ESPN

Las palabras de "El Pollo" Vignolo fueron suficientes para que Carlos "El Cai" Aimar salga en defensa de su ex colega y explote contra el líder del programa: "Pareciera como que le están armando el equipo y no es así, lo estás insinuando...Me importa un carajo los portales. Miguel acertó poniendo de a poco a los chicos jóvenes y tiene que ir esperando que le den resultados pero no porque se lo dijo Riquelme ni el otro".

"¡El Consejo las pelotas! Miguel tiene la experiencia suficiente para hacer lo que hace", sentenció quien también supo dirigir a Boca Juniors y salir campeón como entrenador de la institución "xeneize". Así las cosas, un nuevo episodio caldeado se vivió en la pantalla de la señal deportiva.