Parece que al 'Pollo' no se le ocurrió una mejor bienvenida.

El ex campeón del mundo Oscar Ruggeri fue asustado por Sebastián Vignolo. Al comienzo de 90 minutos de fútbol y con una botella de alcohol en spray portada en su mano derecha, el Pollo sorprendió al Cabezón en sus espaldas y dándole la bienvenida al programa luego de vencer al coronavirus.

"¡Hola, volviste!", manifestó Vignolo, con una sonrisa grande y la felicidad a flor de piel por observar a su compañero nuevamente en el estudio de ESPN. La polémica en sí, más allá de la importancia de utilizar alcohol para higienizarse, fue la siguiente: el Pollo pareció mostrarse a la defensiva ante un paciente recuperado, y más teniendo en cuenta que no suele exhibir alcohol en sus programas. Por otra parte, luego manifestó: "Dame un abrazo".

"Qué cagazo me hiciste pegar", lanzó Ruggeri, quien no se vio venir la irrupción de Vignolo por detrás de él. El Pollo acostumbra a iniciar sus programas ubicado en el centro del estudio televisivo; sin embargo en esta oportunidad prefirió esperar. 90 minutos de fútbol ya estaba al aire, el Cabezón advirtió la situación y se empezó a preguntar cómo comenzaría el programa. Y allí el conductor lo interceptó: "Nunca la espalda, nunca".

"Boludo, cómo vas a salir de acá. Estos dos yo veía que se reían", manifestó Ruggeri, quien recibió una réplica por parte de Vignolo: "Te pude haber atacado". Sin poner mucha resistencia, el Cabezón asintió y aseguró que aún sigue padeciendo consecuencias de haber contraído coronavirus. Pese a estar recuperado, el ex campeón del mundo explicó: "Todavía no estoy fuerte".

El reto de Vignolo y lo difícil que fue transitar la enfermedad para Ruggeri

Oscar Ruggeri es uno de los panelistas más reconocidos del ambiente deportivo. El Cabezón integra el staff de 90 minutos de fútbol, programa conducido por el Pollo Vignolo. Y este lunes regresó: tras vencer al coronavirus, el ex campeón del mundo reveló cómo fue atravesar esta difícil situación y el bizarro momento en que advirtió la pérdida del olfato: "Estaba sentado en el inodoro".

"Un día voy al baño y digo 'a la mierda', sin olor. Estaba sentado en el inodoro y pienso 'che, no tengo olor, soy un genio'. Tiro la cadena y no me daba cuenta hasta que pienso 'perdí el olfato'. Te lo juro, así me di cuenta. Así me pasó. Después agarré un perfume, lo abro y no sentía nada", manifestó Ruggeri, quien desató la risa de todos los presentes en el estudio.

"Perdón pero así me di cuenta porque yo venía bien con el olfato y el gusto. Es bravo el tema", explicó el Cabezón, quien recibió un reto por parte de Vignolo: éste le manifestó que había familias almorzando al momento en que el programa salía al aire. Luego, en tono más serio, Ruggeri dio detalles de cómo fue su experiencia en aislamiento y lo complejo que fue transitar esta enfermedad.