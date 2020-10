El Pollo Vignolo le soltó la mano a Marcelo Tinelli.

El periodista y conductor Sebastián Pollo Vignolo no ocultó su malestar contra el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli. Al aire de ESPN, el periodista criticó duramente a los dirigentes del fútbol argentino luego de romper unilateralmente el contrato de televisación con la cadena FOX (donde Vignolo es uno de los relatores ya que la misma fue comprada por Disney/ESPN).

"Se rompió el contrato con Fox y no llegó ninguna información oficial", enfatizó Vignolo, quien luego agregó: "Primero, cuando ocurre algo así, hay que mandar una carta documento a la empresa avisándole que vas a rescindir el contrato, cosa que no ocurrió. Se hablaba de una dificultad en los pagos, alguna tardanza, y no pasó. Se ha informado y pagado en tiempo y forma, cada una de las cuotas que tuvieron que ver con el fútbol argentino".

En su afán por criticar a los dirigentes deportivos, con Tinelli incluido, Vignolo exceptuó algunos nombres propios de este análisis: "Obviaron la opinión de River y Boca, no les importó lo que pensaba ni D'Onofrio ni Ameal. Hay más clubes sorprendidos, como Víctor Blanco de Racing y Sebastián Verón, entre otros. Turner tampoco estaba notificado de esta situación. Son muchas cosas llamativas y extrañas".

"No podés vivir a los ponchazos": la furia de Vignolo contra los dirigentes de AFA

Luego de observar un reportaje en donde Tinelli manifestó que hubo un acuerdo con los clubes de AFA para determinar la ruptura del contrato televisivo, Vignolo disparó: "Me parece que el fútbol argentino es súper competitivo y tiene que tener una buena presentación, tiene que estar bien aggiornado. Tiene que ganar credibilidad, prolijidad y transparencia. No podes vivir a los ponchazos".

"Se puede ser diferente, no cuesta nada. No es cordial ni responsable hacer eso. Yo lo único que pido es que un 38 a 38 no haya nunca más", sentenció el Pollo Vignolo, visiblemente molesto con la actitud de varios protagonistas del fútbol argentino. Entre ellos, Marcelo Tinelli.

"No sé de donde soy": Vignolo y un inesperado recuerdo de su infancia

El Pollo Vignolo, periodista y conductor de 90 minutos de fútbol, reveló un inesperado detalle sobre su infancia. Al aire de su programa, el cordobés comenzó a hablar sobre la selección argentina para luego comparar a Lionel Scaloni con su abuela. Segundos antes, lanzó la frase con la que empezó a realizar esta curiosa analogía: "Yo no sé bien de dónde soy. Hoy, mi lugar en el mundo es (Villa) Devoto, pero los mejores momentos, los pasé en Armstrong, a 100 Km de Rosario, Km. 396".

Manifestando que vivió en casa de su abuela ya que la madre estaba dedicada muchísimas horas a la actividad laboral, el Pollo Vignolo aseguró haber descubierto las habilidades mágicas de su abuela con las plantas. Y la misma es la que parece haber apreciado en el entrenador de la selección argentina en cuanto al plantel de futbolistas respecta.