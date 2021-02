Durante último programa de F90, emitido por ESPN, Sebastián El Pollo Vignolo protagonizó un fuerte editorial sobre lo ocurrido con la trágica e inesperada muerte de Santiago El Morro García, noticia que se conoció el sábado pasado. Con los ojos vidriosos, y muy emocionado, el conductor brindó un relato muy crudo.

Ante la atenta mirada de sus compañeros de trabajo como Daniel Arcucci, Federico Bulos, El Cai Aimar, Oscar Ruggeri y El Cholo Sottile, Vignolo tomó aire y se puso de pie para dar comienzo a su programa y hacer un profundo análisis sobre el suicidio del Morro, quien lamentablemente estaba sufriendo un cuadro de depresión.

"Yo soy de leer algunas frases que son muy difíciles de aplicar. Una de esas frases que leí es: 'Necesitaríamos dos vidas; una para aprender a vivirla y otra para vivirla'. Es todo tan rápido, tan repentino, hacés un pantallazo y ves a tus hijos crecer. Les pasa a todos: 'Soy abuelo', 'Soy bisabuelo', 'Soy papá', 'Mi hija cumple 15', 'Mi hijo ya maneja'. Y en esa vida, hay cosas que por ahí o no viviste o viviste torcido, mal, equivocado o bien. Qué se yo", indicó El Pollo.

Con los ojos un poco vidriosos, y una notable emoción, el conductor hizo hincapié puntualmente en la vida que tuvo El Morro García, goleador de Godoy Cruz que tuvo un trágico final en Mendoza: "Yo me puse a pensar en la historia del jugador del fútbol, sobre todo en el Morro. Qué difícil debe ser dejar de ser. Qué difícil debe ser sentirte desprestigiado, devaluado, cuando apenas tenés 30 años. Yo no sé que pasaba en su cabeza, él hablaba con (Jaime) Ayoví, pero claramente él estaba muriendo por dentro. Y nadie lo advertía, nadie. No había manera, no había forma, por lo menos para aquellos que no están tan cerca".

"Se lleva a un pibe de 30 años, que para el fútbol podría ser joven, viejo, más o menos, cerca del retiro olvidado, no olvidado. Se llevó puesto a un pibe de 30. Se cansó de vivir, con lo linda que es la vida, ¿no? Siempre hay un momento que uno dice: 'Vale la pena estar vivo'. Ahora, yo no voy a ponerme acá a analizar, no me compete, no soy quién", añadió Vignolo.

Por otra parte, el presentador de ESPN dio detalles sobre cómo fue que se enteró de la muerte del ídolo de Godoy Cruz: "Simplemente, quiero contarles que cuando me enteré había pasado uno de esos momentos inolvidables. Para un padre, compartir con tu hijo una tarde de fútbol, con una gaseosa en el medio, que estés charlando y que te caiga un mensaje y diga 'se mató tal', te ponés a pensar y valorar. Me cayó como un garrotazo".