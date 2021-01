"Exjugador", Vignolo reveló el enojo que provocó a Tévez

El "Pollo" Vignolo elaboró un contundente editorial sobre el nivel de Carlos Tévez en Boca Juniors y resaltó las virtudes del ídolo "Xeneize" luego de haber pasado por algunos bajones en el último tiempo. En ese contexto, reveló cuál fue la crítica que provocó al futbolista para levantar su rendimiento.

"Carlitos" tuvo un buen rendimiento en el Sueprclásico frente a River Plate (2 a 2) y fue clave en la asistencia para Sebastián Villa en el segundo gol de Boca. En ese contexto, fueron varios los que comenzaron a destacar el buen momento del futbolista, que ya había mostrado indicios de mejora antes de que la pandemia de coronavirus frenara la disputa del fútbol en el país.

"Sin querer, porque fue sin querer, a Tévez le tocaron el orgullo", aseguró el periodista. Y frente a las preguntas de sus panelistas, el "Pollo" contestó: "Cuando a vos alguien.. vos crees que tenés condiciones y todavía estás fuerte y alguien te dice 'Carlitos, ya está' o te entregás o te envalentonás".

Mientras Oscar Ruggeri recordaba que muchos periodistas comenzaron a decir que el otrora jugador del pueblo era un "exjugador", el conductor utilizó como ejemplo a Rocky, la icónica saga de películas sobre un boxeador protagonizada por Sylvester Stallone, para explicar lo que le pasó a Tévez.

"Cuando le dijeron exjugador, Tévez empezó a ser Rocky. Empezó a entrenarse... es más, les voy a decir algo, Tévez hasta tuvo una dificultad ¿Se acuerdan en su momento con el tema cuarentena? Una foto que sacó con gente. Tévez estaba entrenándose como si Boca jugara la final pasado mañana", describió Vignolo.

Y, sin dudarlo, agregó: "¿A quién no le duele? A cualquier futbolista le duele, a Tévez lo envalentonó y Boca consiguió, sin buscarlo, tener al mejor Tévez".

Vignolo no se quedó ahí y fue por más. También comparó al exdelantero de Manchester City y Juventus con un "licor". "No vas a tener toda la botella, no, ya está. Ahora, un poquitito de Tévez hace bien, un poquitito de Tévez te gana campeonatos, un poquitito de Tévez te gana el partido, te empata el partido. Un poquitito de Tévez a Boca le hace mejor que un montón de otros."