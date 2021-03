Durante el programa del último miércoles, Sebastián El Pollo Vignolo le hizo una curiosa propuesta a Oscar Ruggeri en la pantalla de ESPN. Como consecuencia, el ex defensor de la Selección Argentina, River y Boca se mostró muy molesto. ¿Qué hizo el conductor? Le pidió que grabara un video para un amigo brasileño. Sin embargo, la conversación se terminó desviando y todo terminó en un comentario que incomodó al Cabezón.

Luego de que Ruggeri no se mostrara predispuesto para hacerle un favor, El Pollo Vignolo lo observó atentamente, hizo una pausa, y luego le lanzó un fuerte dardo: "Que no lo quieras hacer, ya está, listo... pero tampoco bardees a mi amigo. Él tiene un local de camisetas brasileñas".

El Cabezón no tardó en reaccionar e indicó: "Los nenes tienen que vestirse de Argentina. Después les decimos (NdeR: a los jugadores): 'Ey no se ponen la camiseta, no les gusta, eh, eh'. De chiquito hay que ponerles la camiseta de Argentina, desde la mañana hasta la noche. Vas a ver si el jugador después no la siente. Ahora, si le ponés la de Barcelona, la del Real Madrid, la de Brasil y cada tanto la de Argentina, el pibe la ve después y no la conoce. Tienen que usar un pijama de Argentina".

Luego, el conductor de ESPN comentó: "El tipo, mi amigo, tiene un local de camisetas de Brasil. Tiene un buzo de Tafarel (NdeR: ex arquero de la Selección de Brasil)". Ruggeri, recordando el gol que Claudio Paul Caniggia le hizo a Brasil en el Mundial de Italia '90, sostuvo: "Caniggia cómo lo dejó, ja. Los eliminamos". Vignolo lo volvió a frenar y le marcó: "No cargués, no cargués, es feo".

"¿Qué voy a cargar si ellos nos cuentan las 5 Copas del Mundo que ganaron? Te cagan", contestó el ex capitán de la Selección Argentina. Inmediatamente después, El Pollo ofreció un testimonio que sin dudas le dolió al Cabezón: "Si nosotros pensamos, ellos son mejores que nosotros".

El comentario no le gustó a Ruggeri, que lo negó rotundamente. Por eso, el presentador volvió a insistir: "Sí, salí de tu locura. Ganaron cinco veces. ¿Por qué no lo reconocés?". Y el exfutbolista se excusó: "Brasil, en la época de Pelé, era un equipazo". Y una vez más, el periodista sostuvo: "Te voy a decir algo terrible: nosotros, por ser como somos, tenemos muy pocas. Tenemos la cantidad de copas del mundo de un seleccionado chico. Vamos a ser sinceros". "Tenés razón", admitió el ex jugador que hoy se desempeña como panelista.