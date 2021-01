El conductor dio detalles del incómodo momento.

Al aire de Fútbol 90, el conductor Sebastián Vignolo reveló que fue increpado por un hincha del Club Atlético Boca Juniors en la vía pública. Más precisamente, en una estación de servicio, donde el "Pollo" se encontraba presto a inflar las ruedas de su automóvil. En ese momento, se topó con una persona que estaba antes que él para realizar la misma acción en los neumáticos. Y allí ocurrió lo impensado.

"El otro día, inflando las gomas, había un flaco adelante mío, que no largaba el cosito, que además hay que poner alcohol en gel ahí, le faltaba el pendorchito negro de la rueda, yo le dije que no se le iba a desinflar, no sirve para nada", comenzó relatando Vignolo. Acto seguido, procedió a revelar qué fue lo que le manifestó este hincha del "Xeneize" y cuáles fueron los motivos de su enojo con el programa que conduce en ESPN.

Sin filtros, el "Pollo" prosiguió y explicó que la molestia de este hincha de Boca se debió a una comparación entre el juego del club azul y oro y su eterno rival, River Plate: "Me señaló, 'dijiste algo el otro día que me dio una bronca, que casi rompo el televisor a patadas', y lo primero que le pregunté fue si era yo o Bulos. Cuando miré, en el coche tenía escudito de Boca, pensé que estaba al horno, porque dije lo de Gallardo".

"Le dije que fue en el programa, y él me dijo que nunca quieren jugar como River, que no lo digamos más o no nos mira más, después le mandó saludo a los muchachos y todo, pero el tipo se enojó, además no encontró el pendorchito", cerró Vignolo. De este modo, y debido a un editorial en donde el "Pollo" aseguró que a Boca le gustaría tener un juego más vistoso insinuando que podría parecerse al del "Millonario", el conductor de Fútbol 90 pasó un incómodo momento en la vía pública.

Vignolo hizo calentar al Cai Aimar: "¿Qué boludez estás diciendo?"

En un nuevo capítulo de las peleas mediáticas entre Sebastián Vignolo y el "Cai" Aimar, esta vez fue el "Pollo" quien jugó fuerte. Al aire de F90, el conductor cruzó al ex entrenador de Boca asegurando que sus equipos "te rompían los ojos".

Hablando sobre la manera de jugar que tienen River y Boca, Vignolo se tomó revancha tras las acusaciones del "Cai" y aseguró: "Los Boca del Cai Aimar, te digo la verdad, te rompían los ojos". Su análisis generó la furia del técnico, quien decidió levantarse e irse del estudio.

"Hasta luego. Chau. ¿Qué boludez estás diciendo?", exclamó Aimar, a lo que Vignolo respondió: "Que lo tengamos de compañero acá, no quiere decir que la gente de Boca diga: ¿se acuerdan cómo jugaba el Boca de Aimar? Ganó algo cuando no ganaba nada Boca. Fue muy importante aquella Supercopa, pero tampoco es que la gente se iba y decía: es Ángel Cappa".