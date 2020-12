El Pollo quedó en ridículo al aire.

El panelista Sebastián Domínguez explotó contra el periodista Sebastián Pollo Vignolo al aire de ESPN. "Es una falta de respeto", manifestó. Ahora, bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Todo comenzó a raíz de un análisis en el que tanto el conductor como sus colegas se encontraban, de alguna manera, comparando el ciclo de Guillermo Barros Schelotto en Boca con el de Marcelo Gallardo en River.

Si bien el Mellizo ya no es más el técnico del club azul y oro, mientras que el Muñeco continúa al frente de La Banda, Seba Domínguez no pudo contener su furia y exclamó: "Para mí es una falta de respeto comparar a Guillermo con Gallardo. Hay una diferencia abismal entre ambos. Lo digo con total sinceridad".

"Un tipo como Gallardo que ganó absolutamente todo, salvo estas cosas que dicen ustedes, no es comparable con Guillermo por su recorrido como entrenador. A Guillermo le fue bien en Lanús, en Boca le fue bien pero tenía un equipo que lo acompañaba. Gallardo no te formaba dos veces el mismo equipo, laburó mucho hasta transformarse en Gallardo. Está muy por encima de la media cuando lo queremos comparar", analizó Seba Domínguez.

Acto seguido, el ex defensor de Vélez Sarsfield procedió a hacer hincapié en el funcionamiento actual de Boca, el cual es dirigido por Miguel Ángel Russo: "Miguel es otra clase de entrenador. Es distinto a Gallardo, no son comparables porque va por otro lado. Tiene otro estilo, es muy bueno. Nadie dice que no. Pero cuando me quieren poner a la par a Guillermo y al Muñeco... Lo estamos comparando todo el tiempo".

El Pollo Vignolo se calentó con un compañero en vivo: "Panqueque"

El periodista Sebastián Pollo Vignolo fue tratado de "panqueque" al aire de su propio programa. El conductor de F90 fue humillado y sorprendido por un compañero. ¿Quién fue el responsable de desencadenar este momento? Vito de Palma, integrante del staff vespertino del envío televisivo de ESPN.

Mientras el cordobés se encontraba analizando el presente de Boca Juniors, elogiando a Carlos Tevez y enalteciendo la tarea de Miguel Ángel Russo como entrenador xeneize, su panelista lo cruzó de manera inesperada: "Vos, como una fritatina, diste dos vueltas en el aire. ¿Cómo se dice? Un panqueque. La semana pasada, River, Gallardo, faltaba el altar ahí y una vela prendida. Ahora hablás de Russo".