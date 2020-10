Tras los problemas con la televisación del fútbol argentino, Sebastián Vignolo se manifestó al respecto.

La Copa de la Liga Profesional de Fútbol no comenzó de buena manera. Tras varios idas y vueltas que aún no se han resuelto en torno a la localía de River Plate en su predio de Ezeiza, también se conocieron problemas en cuanto a la televisación respecta: la AFA rompió unilateralmente el contrato con Fox Sports Premium por fusionarse con ESPN sin previo aviso. Sin embargo, el periodista Sebastián Vignolo se manifestó al respecto con un anuncio sorpresivo: "Es oficial".

¿Qué comunicó el Pollo en su cuenta de Twitter? De forma imprevista y tras el fallo de la Justicia a favor de la cadena FOX, Sebastián Vignolo expresó en sus redes sociales: "Es oficial, la cautelar salió a favor de FOX. El fútbol argentino se verá por FOX y TNT". De este modo, y cuando los televidentes pensaban que el cordobés ya no relataría en la Liga Profesional de Fútbol, fue el propio periodista quien se encargó de actualizar la información.

La chicana de Vignolo que generó la furia de Seba Domínguez

El periodista Sebastián Vignolo vivió un tenso momento al aire de ESPN. Es que el conductor de 90 minutos de fútbol sintió el enojo de Sebastián Domínguez, ex defensor de Vélez Sarsfield y actual panelista del programa deportivo. Palpitando la previa del encuentro que El Fortín jugará ante el Globo en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional, el Pollo chicaneó a su compañero recordándole aquella final del Torneo Clausura 2009.

En la misma, Vélez se impuso 1-0 con un gol polémico de Maximiliano Moralez en el que existió una falta previa de Joaquín Larrivey al arquero Gastón Monzón. "Saliste campeón, ganaste la final. Vos ganaste aquella final contra Huracán. Para Huracán haber perdido esa final fue un drama, y más en la forma en que la perdió", explicó Vignolo. Claro, Domínguez fue uno de los defensores titulares que logró el objetivo de dar la vuelta olímpica con El Fortín.

Al escuchar esta reflexión, Sebastián Domínguez cruzó al conductor sin rodeos: "No tengo ganas otra vez de lo mismo". Por su parte, Vignolo continuó: "Huracán sintió que le habían sacado algo". En ese momento, y ante semejante acusación, Domínguez no pudo ocultar su enojo y realizó un extenso análisis del partido en su totalidad. No se quedó con la famosa falta contra el arquero de Huracán: Seba fue por todo.

"Yo lo vi de vuelta al partido, varias veces. ¿Vamos a analizar todo? Me puedo sentar contra cualquiera, cara a cara. 90 minutos analizamos, no sólo una jugada. Pasan un montón de cosas que podemos discutir. A mí ya me tiene podrido la historia esa, me cansa. No tengo ganas de que me peguen por esto, no tengo ganas de comprarme ese lío", sentenció Sebastián Domínguez.