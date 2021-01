El periodista no le tuvo piedad.

Sebastián El Pollo Vignolo realizó un contundente descargo contra Marcelo Tinelli y la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro. Lo expresó al aire de Fútbol 90, el programa que conduce en ESPN. Sus palabras fueron inspiradas a raíz del alejamiento de Mariano Soso como DT del Ciclón tras once partidos y resultados negativos que no le permitieron generar empatía entre los hinchas. Sin embargo, para el cordobés hubo cuestiones que trascendieron la línea de cal.

Teniendo en cuenta las declaraciones de Ignacio Piatti sobre los hermanos Ángel y Óscar Romero, asegurando que ambos generaban conflictos dentro del vestuario, Vignolo manifestó: "Soso es un fenómeno seguramente como entrenador, pero es imposible que le vaya bien cuando te pasan cosas como las que pasan en San Lorenzo. Cosas que, a los tres meses, te cansan y te tenés que ir".

"Así no se puede. Yo tengo un gran respeto por quienes manejan el club en San Lorenzo de Almagro, como el "Beto" Acosta, Romagnoli y (Hugo) Tocalli, pero váyanse, si da lo mismo", exclamó el Pollo, quien se mostró decididamente molesto con la dirigencia presidida por Marcelo Tinelli. Es por este motivo que les manifestó a los demás empleados del club que tomen la decisión de salir del elenco azulgrana debido a la poca paciencia que parece ostentar la CD de la institución.

Furioso con las decisiones de Marcelo Tinelli, Vignolo sentenció: "A los cuatro o cinco partidos que hay uno que no le gusta, se va. Le paso con Almirón, le pasó ahora con Soso y le va a pasar con el que venga. No se puede andar a los sartenazos. No se puede andar a las emociones violentas. No se puede, no hay manera, no hay forma".

El Pollo Vignolo hizo una grave denuncia en ESPN: "Fue un manoseo"

El periodista Sebastián Pollo Vignolo realizó una grave denuncia. Al aire de F90, su programa en ESPN, hizo hincapié en un hecho que le causó malestar. "Fue un manoseo", expresó. ¿A qué hizo alusión? A las salidas de Jorge Burruchaga y Lucas Pusineri del Club Atlético Independiente. Ambos dejaron sus cargos de manager y director técnico, respectivamente, en las últimas horas y tras diferencias con la comisión directiva del Rojo.

“Es una falta de respeto para él (Pusineri) y para Burruchaga. Fue un manoseo innecesario para ambos. Ojalá que Independiente recapacite. Es una vergüenza como trataron a Pusineri. Es una vergüenza como trataron al mánager. Ese destrato no se lo merece nadie", expresó el Pollo, mientras sus compañeros de F90 (ex 90 minutos de fútbol) lo escuchaban con atención.