El conductor de ESPN se indignó e invocó a la diva de los almuerzos.

El periodista Sebastián El Pollo Vignolo protagonizó un inesperado momento al aire de ESPN. Mientras se encontraba analizando la actualidad de Boca Juniors junto al cronista Juan Fernández, el cordobés realizó una sorprendente imitación de Mirtha Legrand frente a cámara. Vestido de traje y con un moño negro acompañando su camisa blanca, el conductor exhibió su malestar al escuchar información alusiva a Cristian Pavón, el delantero que volvió al club tras su préstamo en Los Ángeles Galaxy. "Así no", enfatizó. ¿Qué fue lo que pasó?

Habiendo regresado de la MLS estadounidense, Pavón era esperado por Boca para sumarse a los entrenamientos este viernes 1 de enero. Sin embargo, y según la información de Juan Fernández, Kichan no se presentará en la fecha indicada. "A Pavón lo esperaban para el viernes a la mañana. Alguien me contaba que le habían pedido que se presente aquí antes ya que sería el único refuerzo y a mi me dicen que todavía está en Córdoba", enfatizó el encargado de cubrir la información de Boca Juniors.

Esta novedad generó la sorpresa de Sebastián Vignolo. Sin rodeos, el Pollo exhibió su malestar y se manifestó al mejor estilo de Mirtha Legrand: "Ya está, así no. Así no. ¿Sabés que esperaba Russo? Que venga. Que le diga: 'Quiero jugar la Libertadores, haceme un lugar, estoy entrenando mañana'. Se fue a Córdoba". Lo cierto es que Pavón, de todos modos, no sería una de las cartas principales del DT azul y oro en vistas al 2021. Pero si no se presenta a entrenar, su situación será aún peor.

El Pollo Vignolo fue comparado con Guido Süller y se enojó

Al aire de ESPN, Sebastián El Pollo Vignolo fue comparado con Guido Süller por su parecido y mostró su malestar ante las risas de sus compañeros. "Perdón, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Qué te estás riendo? ¿Te gusta Guido?", le consultó el conductor de F90 (90 minutos de fútbol) a Federico Bulos, quien lanzó una carcajada al observar las imágenes que la producción puso en pantalla.

"El corte de pelo es más o menos cerca", reconoció Vignolo, que rápidamente fue abordado por Oscar Ruggeri. El Cabezón fue más allá y le consultó al Pollo sobre sus costumbres rutinarias cada mañana al despertar. "De verdad, a la mañana te levantás, ¿te mirás al espejo y decís 'cómo me quiero'?", preguntó el Cabezón, obteniendo una respuesta inmediata por parte del conductor de ESPN: "No, ¿sabés qué me miro varias veces? El lope, el pelo".