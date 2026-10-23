Un intenso debate futbolero se desató en la pantalla de TyC Sports al momento de confeccionar el ranking histórico con los máximos ídolos de Boca Juniors. La discusión se encendió cuando en el panel propusieron ubicar a Leandro Paredes en los primeros puestos de la tabla histórica del club de la Ribera.

{{{htmlAmp}}}

La controversia comenzó a partir de una postura contundente sobre la proyección del mediocampista de la Selección Argentina: "Paredes va camino a ser el tres", lanzó uno de los integrantes de la mesa, desatando de inmediato la reacción y los cuestionamientos de sus compañeros respecto a las figuras consagradas de la institución.

La discusión sobre el lugar de Leandro Paredes en la historia xeneize

Ante la afirmación, en el estudio comenzaron a repasar las jerarquías y los nombres indiscutidos del club. Rápidamente aclararon que el primer escalón correspondía a Juan Román Riquelme. Frente a la consulta de si Paredes quedaría por encima de figuras como Carlos Tevez o Guillermo Barros Schelotto, el panelista argumentó que el volante central terminará superando a varias glorias del ciclo dorado xeneize.

Para ordenar la nómina, en el piso se excluyó de la categoría a Carlos Bianchi para enfocarse estrictamente en futbolistas. De ese modo, establecieron un consenso inicial: "Uno Román. Dos Palermo, tres Tevez", mientras se remarcaba que Paredes "va camino a ser el cuatro" y que "en el top five va a estar Paredes, seguramente".

La comparación generó fuerte resistencia al momento de confrontarlo con los logros de íconos multicampeones. Cuando se mencionó que relegaría a futbolistas como Barros Schelotto, Mauricio Serna o Diego Cagna, desde la mesa recordaron con firmeza que "Cagna levantó la del mundo", en referencia a los títulos internacionales obtenidos por el club.

El debate sobre Diego Maradona y su lugar entre las glorias

El punto más álgido de la emisión se produjo al evaluar la inclusión de Diego Armando Maradona dentro de ese selecto grupo. En el debate, Rodolfo El Gringo Cingolani planteó reparos para ubicar al astro dentro de las cinco máximas posiciones históricas del club de la Ribera, generando un contrapunto directo entre los presentes.

"Es el máximo de la historia del fútbol", plantearon para justificar su trascendencia universal, mientras se discutía el peso de su paso por la institución y su gravitación popular. "Maradona es algo especial. Maradona en su vuelta a Boca llenó la Bombonera cuatro horas antes de un partido", destacaron en el estudio, agregando que "se mezcla Boca con la Selección, pero en Boca no puede entrar en el top five".

La postura encontró una réplica inmediata por parte de quienes defendieron la presencia ineludible de Diego: "No puede no estar. Fíjense cuántos hinchas de Boca tienen tatuado a Maradona con la de Boca", argumentaron sobre la huella emocional y el fanatismo que despierta la figura de Pelusa.

Los próceres de las distintas épocas en el análisis

Durante el recorrido histórico, también se contemplaron referencias de distintas generaciones para dimensionar el valor de las figuras modernas frente a los referentes del pasado. En el repaso se nombró a Ángel Clemente Rojas, conocido como Rojitas, y a Antonio Rattín como banderas de épocas anteriores a las transmisiones contemporáneas.

No obstante, el foco principal se mantuvo en cómo medir el legado deportivo de ídolos de la talla de Martín Palermo, sustentado por su condición de goleador histórico, frente a la estatura simbólica de figuras internacionales de la actualidad y el fenómeno popular que representó Maradona con la camiseta azul y oro.